اصغر محسن زاده كرمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اصفهان رتبه‌های اول گلرنگ، مینی تیوبر سیب‌زمینی را در محصولات زراعی و رتبه اول به و گل شب بوی را در محصولات باغی در سطح کشور دارد.

وی با بیان اینکه اصفهان همچنین دارای رتبه چهارم تولید پیاز و سیب‌زمینی در محصولات زراعی است، تصریح کرد: اصفهان همچنین رتبه‌های سوم تولید سیب، انار و گل محمدی را در بین محصولات باغی به دست آورده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان تاکید کرد: از ۵۶۹ هزار و ۹۵۷ هكتار اراضی مورد بهره‌برداری در بخش كشاورزی استان اصفهان ۴۸ درصد به كشت محصولات زراعی تخصیص یافته كه ۲۴۴ هزار و ۵۷۳ هكتار مربوط به زراعت كشت‌های آبی و ۲۷۱ هزار و دو هكتار مربوط به كشت‌های دیم است.

محسن‌زاده کرمانی گفت: میزان تولید انواع محصولات زراعی از این سطوح برابر سه میلیون و ۹۴۸ هزارتن است.

وی اعلام کرد: این استان در تولید گلرنگ و مینی تیوبر سیب‌زمینی رتبه اول، در تولید پیاز و سیب زمینی رتبه چهارم و رتبه پنجم کشوری را در تولید ذرت علوفه‌ای و رتبه هشتم را در تولید جو دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اعلام کرد: همچنین استان اصفهان باحدود ۷۴۳ هزار و ۶۶.۵ هكتار كشت محصولات باغی آبی و دیم معادل ۱۴ درصد از اراضی مورد بهره‌برداری در بخش كشاورزی را به خود اختصاص داده و میزان تولید محصولات باغی از این سطوح حدود ۴۹۶ هزار ۵۲۳ تن است.

وی اضافه کرد: در بین محصولات باغی استان اصفهان «به» با سطحی برابر دو هزار و ۲۰۰ هكتار ۲۰.۸۵ درصد اراضی کشور در این محصول و با تولید ۱۷ هزار تن رتبه اول كشور را به خود اختصاص داده است.

اصفهان رتبه دوم کشوری را در تولید قارچ دارد

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان ادامه داد: سیب با سطحی برابر ۲۲ هزار و ۴۹۰ هكتار ۹.۴۴ درصد سطح كشور و با تولید ۲۱۳ هزار و ۵۰۰ تن رتبه سوم و انار با سطحی برابر هشت هزار و ۹۱۲ هكتار ۱۰.۵ درصد سطح كشور و با تولید ۱۱۰ هزار تن رتبه سوم كشور را دارد.

وی اعلام کرد: گل محمدی با سطحی برابر یک هزار و ۹۳۸ هكتار ۱۳.۶۸ درصد سطح كشور و با تولید چهار هزار و ۵۵۰ تن رتبه سوم كشور را به خود اختصاص داده است.

محسن‌زاده کرمانی گفت: از مهمترین مزایای كشت‌های گلخانه‌ای می‌توان به افزایش عملكرد در واحد سطح، افزایش راندمان مصرف آب، امكان تولید محصول سالم و اشتغال‌زایی بالا در واحد سطح اشاره کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اضافه کرد: درحال حاضر مجموع سطوح زیر كشت محصولات گلخانه‌ای شامل سبزی و صیفی و گل و گیاه زینتی استان برابر یک هزار و ۲۴۲ هكتار و میزان تولید سالیانه سبزی و صیفی گلخانه‌ای استان بالغ بر ۱۹۲ هزار و ۴۳۱ تن است كه رتبه چهارم كشوری را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار داشت: میزان تولید گل شاخه بریده حدود ۳۹ میلیون شاخه، و گل‌های نشایی – فصلی با تولید ۴۱.۶ میلیون گلدان رتبه دوم كشور را دارا است.

محسن‌زاده کرمانی بیان داشت: از مهمترین مزایای تولید قارچ می‌توان به اشتغال‌زایی بالای واحدهای تولیدی، استفاده از پسماندهای کشاورزی (کاه کلش گندم، زل مرغی، ملاس چغندر قند، سبوس) در پروسه تولید و خواص غذایی و داروئی قارچ اشاره کرد.

وی ادامه داد: سطح این محصول در استان با تولید هشت هزار و ۲۵۰ تن در سال ۳۸ هكتار است و در حال حاضر استان اصفهان رتبه دوم كشوری را در تولید قارچ به خود اختصاص داده است.