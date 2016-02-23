هادی مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: لیگ دسته یک والیبال کشور با ۹ بازی پیگیری خواهد شد که درصورت تساوی در دیدارهای فینال مرتبه اول ودوم، تعداد این دیدارها به ۱۰ بازی خواهد رسید.

وی افزود: در دیدار نخست از مرحله نیمه نهایی که از پنجم اسفند ماه جاری آغاز خواهد شد، تیم والیبال کاله جوان به مصاف سازمان عمران شهرداری ساری خواهد رفت و تیم شهرداری بجنورد با تیم همنام اراکی خود به رقابت خواهد پرداخت.

مرتضوی افزود : در دیدار دوم، عمران شهرداری ساری با کاله جوان رقابت خواهد کرد و شهرداری بجنورد نیز به مصاف شهرداری اراک خواهد رفت که این رقابت‌ها نیز از ساعت ۱۶ نهم اسفندماه جاری پیگیری می‌شود.

وی همچنین با اشاره به امکان برگزاری دیدار سوم در مرحله نیمه نهایی گفت: درصورت تساوی تیم‌ها در دیدارهای اول و دوم امکان برگزاری دیدار سوم در مرحله نیمه نهایی نیز پیش بینی می‌شود که در این صورت و در روز ۱۲ اسفند ماه جاری شاهد رقابت تیم کاله جوان با تیم عمران شهرداری ساری و تیم شهرداری اراک با شهرداری بجنورد خواهیم بود.

وی اظهار کرد: درپایان این دیدارها تیم‌های بازنده دیدار رده بندی را برگزارو تیم‌های برنده به فینال این رقابت‌ها صعود خواهند کرد که تمامی این دیدارها به صورت دو برد از سه مسابقه خواهد بود.