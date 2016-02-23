به گزارش خبرنگار مهر، الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان پس از دیدار با رئیس جمهور کشورمان در نشست خبری مشترک با روحانی گفت: آذربایجان همواره مخالف تحریم های ضد ایرانی بوده و در صحنه های بین المللی نظر خود را اعلام کرده است.

وی با اشاره به اینکه امروز درباره بسیاری از مسائل دو جانبه مذاکرات مفیدی داشته و افکارمان را بهم نزدیک کردیم، افزود: خوشحالیم که روابط ایران و آذربایجان در سطح گسترده در حال توسعه است، روابط ما به ریشه های تاریخی گذشته برمی گردد؛ قرن های متمادی ملت های ما در کنار هم زندگی کردند و آنچه ما را بهم پیوند می دهد، دین، تاریخ و فرهنگ مشترک است.

الهام علی اف ادامه داد: روابط دو کشور بر مبنای پیوندهای مشترک شکل گرفته و امروز این روابط به روابط راهبردی تبدیل شده است، همواره در سازمان های بین المللی از هم حمایت کرده ایم.

رئیس جمهور آذربایجان با بیان اینکه آینده خوبی برای روابط تجاری دو کشور موجود است، تصریح کرد: امروز در خصوص مسائل دو جانبه و اتفاقات جهان مذاکره کردیم، توافق کردیم درباره مذاکره با تروریسم فعالیت مشترک خود را گسترش دهیم، بعد از این هم از هم حمایت خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه امروز مسائل منطقه ای هم مورد مذاکره ما قرار گرفت، گفت: دیروز اعلام شد که آمریکا و روسیه درباره آتش‌بس در سوریه به توافق رسیدند، خوشحالیم که این اتفاق در حال روی دادن است.

الهام علی اف ادامه داد: همواره گفته ایم که قبل از هر چیز در سوریه باید آتش‌بس اعلام شده و بعد صلح برقرار شود، این مردم سوریه هستند که سرنوشت آینده خود را تعیین می کنند.

رئیس جمهور آذربایجان با اشاره به اینکه نظرات دو کشور با هم تطبیق می کند، خاطرنشان کرد: دو کشور باید به هم احترام گذاشته و در امور داخلی هم دخالت نکنند، اگر کشورها در امور داخلی هم دخالت نکنند، جنگ ها خاتمه پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه امروز اسناد بسیاری امضاء شد که امضای آنها، روابط ما را توسعه خواهد داد، گفت: اسنادی که در زمینه های مختلف امضاء شد، مسیر آینده را روشن خواهد کرد، ماهیت این اسناد مهم است، برخی به روابط دو جانبه اتکا داشته و برخی درباره مسائل منطقه ای و بین المللی است.

الهام علی اف افزود: درباره بازگشایی کریدور شمال به جنوب در مذاکرات امروز قدم های مثبتی برداشتیم، وظیفه ما است که تا آخر امسال خط آهن خود را به مرز ایران برسانیم.

رئیس جمهور آذربایجان با بیان اینکهایران علاقه زیادی دارد تا در خصوص منابع نفت و گاز آذربایجان اشتراک داشته باشد، گفت: دریای خزر ثروت ملی ما و منبع صلح و ثبات خواهد بود، کشورهای همسایه می توانند وارد این خطوط لوله ای شده و محصولات خود را به دنیا صادر کنند.

وی با اشاره به اینکه در هر دو کشور فعالیت های اقتصادی خوبی جریان دارد، افزود: در صورت همکاری ایران به نتایج مشترک خوبی دست خواهیم یافت، درباره امور مالیاتی، بیمه ای، جهانگردی و بانکی هم امکانات خوبی بین دو کشور جاری است.

الهام علی اف در پایان یادآور شد: امروز در منطقه، ایران و آذربایجان عامل صلح و ثبات هستند.