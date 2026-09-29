فرمانده سپاه دشتی: پیشکسوتان دفاع مقدس در خط مقدم دفاع از نظام هستند

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ محمدرضا زارعی‌تبار عصر سه شنبه در جمع پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت شهرستان، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس اظهار کرد: پیشکسوتان دفاع مقدس همچنان در خط مقدم قرار دارند و امروز نیز برای دفاع از نظام و انقلاب اسلامی آماده جانفشانی هستند.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی با بیان اینکه امروز نیز ادامه همان مسیر هشت سال دفاع مقدس است، افزود: اگر رهبری داهیانه امامین انقلاب و ایستادگی و مقاومت نبود، امروز در این جایگاه قرار نداشتیم. امامین انقلاب تمام تلاش خود را به کار گرفت تا ملت ایران در برابر دشمن مقاومت و ایستادگی کند.



وی با اشاره به دستاوردهای کشور در دوران تحریم گفت: امروز شرکت‌های دانش‌بنیان در اوج تحریم‌ها دستاوردها و افتخارات بزرگی کسب کرده‌اند و بخش مهمی از این افتخارات در اختیار و توانمندی رزمندگان و جوانان این مرز و بوم قرار دارد که حاصل تأکیدات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی است.



فرمانده سپاه دشتی با تأکید بر اینکه تجهیزات و نیروی انسانی تنها عوامل پیروزی نیستند، تصریح کرد: در کنار تجهیزات و نیروی انسانی، عامل دیگری نیز وجود داشته و دارد که عامل اصلی پیروزی بوده است و آن دست قدرت الهی است؛ در تمامی عرصه‌های دفاع مقدس، مدد و نصرت الهی را شاهد بوده‌ایم.

زارعی‌تبار ادامه داد: خدایی که در هشت سال دفاع مقدس پشتیبان ملت ایران بود، خدای امروز نیز هست و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با همین محاسبه و اتکا به قدرت الهی، بر توانمندی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت بصیرت و انسجام گفت: باید با بصیرت و انسجام در مسیر ولایت فقیه حرکت کنیم تا زمینه نصرت و یاری الهی فراهم شود.



فرمانده سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی با اشاره به اهداف دشمن اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی‌های نظامی، به دنبال جبران شکست‌های خود از طریق ایجاد اختلاف، دوقطبی‌سازی و شکل‌دهی به نزاع‌های داخلی است.

وی وحدت را کلید امنیت کشور دانست و افزود: وحدت، کلید امنیت ماست و نباید اجازه دهیم مسائل و بازی‌های سیاسی، انسجام و همدلی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.



زارعی‌تبار بر ضرورت جهاد تبیین تأکید کرد و خطاب به پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت گفت: شما رزمندگان و پیشکسوتان باید با جدیت موضوع جهاد تبیین را دنبال و پیگیری کنید و تجربیات، دستاوردها و واقعیت‌های دوران دفاع مقدس و مسیر مقاومت را برای نسل‌های آینده تبیین کنید.