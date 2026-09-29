فرماندار تنگستان: ترویج فرهنگ ایمنی باید از مدارس آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر سه شنبه حاشیه اجرای مانور آتش‌نشانی و آموزش ایمنی در مدرسه زائرخضرخان اهرمی، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی آتش‌نشانان، اظهار کرد: آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه ایمنی از سنین پایین، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث دارد و برگزاری چنین مانورهایی فرصت مناسبی برای افزایش آمادگی دانش‌آموزان و آشنایی آنان با اصول اولیه ایمنی است.

فرماندار تنگستان افزود: آتش‌نشانان با روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری، همواره در لحظات سخت در کنار مردم حضور دارند و شایسته قدردانی و حمایت هستند.

مانور آموزشی و عملیاتی آتش‌نشانی به مناسبت هفتم مهرماه، روز آتش‌نشانی و ایمنی با هدف ارتقای سطح آمادگی، آموزش و آشنایی دانش‌آموزان با اصول ایمنی و نحوه مواجهه با حوادث، در مدرسه زائرخضرخان اهرمی با حضور فرماندار تنگستان، جمعی از مسئولان شهرستان، نیروهای آتش‌نشانی و دانش‌آموزان مدرسه برگزار شد و طی آن، بخشی از توانمندی‌ها و اقدامات نیروهای آتش‌نشانی در زمان بروز حوادث به نمایش درآمد.

در ادامه، نیروهای آتش‌نشانی ضمن اجرای برنامه‌های عملیاتی، نحوه استفاده از تجهیزات، اطفای حریق و اقدامات اولیه در مواجهه با حوادث را برای دانش‌آموزان تشریح و آموزش دادند.



