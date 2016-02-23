۲۴۰ صندوق آرای مردم شادگان را در انتخابات جمع آوری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز فرج اللهی پیش از ظهر امروز سه شنبه در جلسه اعضای هیئت اجرایی و نظارت بر انتخابات این شهرستان اظهار کرد:۲۴۰ صندوق اخذ رای در شهرستان شادگان، آرای مردم را در هفتم اسفند ماه جمع‌آوری می‌کنند.

وی با اشاره به وجود قریب ۲۴۰ صندوق اخذ رای در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اظهار کرد: باید با بهره گیری از همه امکانات و ظرفیت‌ها، همگرایی و هم‌افزایی و انجام پشتیبانی‌های لازم از آرای مردم صیانت کرد.

فرماندار شادگان با بیان اینکه شرایط برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در شهرستان فراهم است، گفت: همکاری و تعامل خوبی بین هیئت های اجرایی و نظارت در استان در این راستا وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه ارکان و سطوح مختلف نظام در جمهوری اسلامی با آرا و مشارکت مستقیم مردم شکل می‌گیرد و مشارکت بالای مردم در عرصه انتخابات، ضامن اقتدار و عزت جامعه اسلامی است، افزود: برگزاری انتخاباتی قانونی، امن، سالم و با مشارکت حداکثری مردم مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور و هدف همه کارگزاران و مسئولان است.

فرج اللهی در پایان اظهار کرد: شرکت آحاد مردم و حضور آنها می تواند زمینه حضور آگاهانه و حماسی در انتخابات را فراهم می کند.