۱۷ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۴۵

اعضای هیئت اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری در شادگان انتخاب شدند

اهواز - فرماندار شادگان گفت: اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت اجرایی انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در شهرستان شادگان انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تعیین اعضای هیئت اجرایی انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری امشب با حضور یعقوب مقدم، فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان شادگان، اعضای اداری، رئیس هیئت نظارت شهرستان و جمعی از معتمدین در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شادگان در این جلسه با اشاره به برگزاری همزمان دو انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری گفت: با توجه به برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در پی ارتحال آیت‌الله شفیعی در استان و نیز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بر اساس قانون، هیئت اجرایی مستقلی برای انتخابات مجلس خبرگان و با نظارت شورای نگهبان تشکیل می‌شود.

یعقوب مقدم با تأکید بر تعامل و هماهنگی کامل عوامل اجرایی و نظارتی افزود: برگزاری دو انتخابات در یک روز نیازمند هم‌افزایی، دقت و سلامت کامل در اجرای فرآیندهاست و صیانت از آرای مردم مهم‌ترین اولویت ستاد انتخابات شهرستان است.

وی ضمن قدردانی از معتمدین و اعضای هیئت نظارت به‌ویژه ناظران شورای نگهبان خاطرنشان کرد: اعضای هیئت اجرایی با انگیزه، تعهد و احساس مسئولیت در این مسیر گام بردارند.

مقدم ادامه داد: در پایان این جلسه و با رأی‌گیری مخفی از معتمدین حاضر، محمود حسونی زاده، محسن البوناظر، سید فواد ابراهیمی، هادی حریفی زاده، عبدالامیر مجدمی، قاسم نادری، عبدالامیر دورقی احمدی و عباس زهیری به عنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری انتخاب شدند.

فرماندار شادگان در خاتمه گفت: همچنین عبدالرضا خنفری، سید حسین مردی زاده، کاظم محسن زاده، زینب رحمه اصل و عبدالجلیل عنایتی به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت اجرایی معرفی شدند.

گفتنی است: انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

