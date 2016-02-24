جناحی کردن مجلس خبرگان ناپسند است/نباید مجلس ششم دیگری تکرار شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل شامگاه چهارشنبه در همایش اصولگرایان در شهرستان اسلامشهر با اشاره به اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: حضور پرشور در انتخابات هفتم اسفندماه بسیار مهم است.

سخنگوی ائتلاف اصولگرایان افزود: باید هر کس که دل در گروی آرمان های انقلاب اسلامی دارد، در این انتخابات شرکت کند و قطعا هفتم اسفندماه کنکور انقلابیون برای دفاع از ارزش های اسلامی است.

وی ادامه داد: حضور پرشور در عرصه انتخابات برکات فراوانی دارد و موجب خنثی سازی توطئه های دشمنان خواهد شد و نباید در این عرصه غفلت ورزید.

وی با اشاره به ضرورت هوشیاری در انتخابات پیش رو اضافه کرد: اگر در این زمینه غفلت کنیم، مجلس ششم دیگری متولد خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعریف اصولگرایی یادآور شد: اصولگرایان به دنبال پیروی از ولایت فقیه بوده و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی را دنبال می کند و از طرفی مبارزه با فساداقتصادی را سرلوحه کار خود قرار می دهند.

وی با اشاره به ویژگی های لیست ائتلاف اصولگرایان گفت: ائتلاف اصولگرایان با لیست کارآمد به میدان آمده است و تلاش دارد تا پیرو منویات مقام معظم رهبری، بستر لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی را در کشور فراهم کند.

حداد عادل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفت: جناحی کردن مجلس خبرگان اتفاقی زشت و ناپسند محسوب می شود.

وی با اشاره به تلاش دشمن در آستانه انتخابات مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: کار تا آنجا پیش رفته که آمریکا به دنبال مهندسی افکار عمومی ایران در آستانه انتخابات است و انگلیس نیز تلاش می کند تا در کشور دخالت کند.

سخنگوی ائتلاف اصولگرایان یادآور شد: مردم باید بار دیگر باشکوه تر از گذشته به میدان بیایند و فریب دشمن را نخورند، ملتی که برای دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی بیش از یک میلیون شهید، جانباز و ایثارگر تقدیم کرده است.

وی تأکید کرد: مردم برای جلوگیری از تکرار اتفاقات سال ۸۸ باید در انتخابات به صحنه بیایند و به کسانی که پاسدار ارزش های ۹ دی هستند، اعتماد کنند.