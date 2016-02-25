هوشیاری مردم محلی منجر به دستگیری۸شکارچی غیرمجاز در دهگلان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست کردستان، رئیس اداره محیط زیست شهرستان دهگلان با اعلام این خبر گفت: در پی گزارش واصله از طرف همیاران محیط زیست مبنی بر حضور یک گروه شکارچی در مناطق آزاد دهگلان، محیط بانان شهرستان مذکور با حضور به موقع در منطقه و پس از تعقیب و گریزی طولانی موفق به دستگیری ۸ شکارچی غیر مجاز شدند.

یوسف مجیدی عنوان کرد: شکارچیان متخلف با استفاده از سلاح های شکاری و سگ های تازی تربیت شده اقدام به شکار چهار سر خرگوش کرده بودند که با هوشیاری مردم محلی و تلاش محیط بانان دستگیر شدند.

وی افزود: علاوه بر لاشه خرگوش ها از این متخلفان دو قبضه اسلحه شکاری، چهار قلاده سگ تازی و مقادیری ادوات شکار غیر مجاز نیز کشف و ضبط شد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان دهگلان بیان کرد:پرونده این متخلفان جهت رسیدگی و صدور حکم به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.