نامزدهای انتخابات مجلس در فردوس به ۹ نفر رسید

محمدرضا رجبی مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به انصراف دو کاندیدای مجلس در حوزه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه اظهار کرد: امروز آقایان حسین ابراهیمی و جواد شیبانی انصراف خود را از ادامه رقابت در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کردند.

وی بیان کرد: با انصراف این افراد تعداد کاندیداهای مجلس در این حوزه به ۹ نفر کاهش یافت.

فرماندار فردوس از پیش بینی ۱۵۵ شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه فردوس، سرایان، بشرویه و طبس خبر داد و افزود: از این تعداد ۴۰ شعبه اخذ رای در شهرستان فردوس، ۵۸ شعبه در شهرستان طبس، ۳۱ شعبه در سرایان و ۲۷ شعبه در شهرستان بشرویه خواهد بود.

وی تعداد رای اولی های این شهرستان را نیز پنج هزار و ۸۰ نفر عنوان کرد و گفت: تعداد دوهزار و ۴۸۰ نفر در برگزاری انتخابات امسال در حوزه انتخابیه فردوس، سرایان، بشرویه و طبس همکاری خواهند داشت.