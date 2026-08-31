به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری عصر دوشنبه در نخستین جلسه برنامهریزی و هماهنگی رویداد «میدان یار» به میزبانی استانداری سمنان بیان کرد: حضور مردم در عرصههای مختلف، ظرفیت ارزشمندی است که باید با برنامهریزی مناسب و در چارچوب اهداف مشخص، برای تقویت همدلی و انسجام اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به اهداف پیشبینیشده برای این رویداد ادامه داد: آموزش عمومی، امدادرسانی، خود امدادی، تقویت آمادگی اجتماعی، گسترش مشارکت اقشار مختلف و تقویت روحیه امید و اقتدار، از محورهای مهم این برنامه است و می بایست این اهداف با مشارکت مجموعههای اجرایی و مردمی به شکل منسجم دنبال شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان یادآور شد: یکی از موضوعات مهم، توجه به اقشار مختلف جامعه و فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر آنها است.
آقا براری اضافه کرد: باید کوشید ظرفیت ایجاد شده در قالب برنامههای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی به شکلی هدفمند استمرار پیدا کند و ارتباط میان مردم و مجموعههای مسئول نیز تقویت شود.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و انسجام جامعه خاطرنشان کرد: در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تبلیغاتی میتواند بر فضای عمومی جامعه اثرگذار باشد، تقویت ارتباطات اجتماعی، گفتگو، امید آفرینی و همراهی مردم و مسئولان اهمیت بیشتری پیدا میکند و نباید اجازه داد اختلافات و حاشیهها به انسجام جامعه آسیب بزند.
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