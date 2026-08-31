مرگ کارگر جوان در پی ریزش بخشی از ساختمان قدیمی در شهرری

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی در تشریح حادثه ریزش ساختما قدیمی در شهر ری حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۱:۱۰ امروز، حادثه آوار در یک ساختمان قدیمی در شهرری، میدان صفائیه، کوچه فرمانی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و در پی آن، دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان حدود پنج دقیقه بعد به محل رسیدند و مشاهده کردند حادثه در یک منزل قدیمی یک‌طبقه شامل طبقه همکف و یک نیم‌طبقه در بالا رخ داده است. کارگران در این ساختمان مشغول عملیات تخریب برای احداث بنای جدید بودند که بخشی از نیم‌طبقه فوقانی، به وسعت حدود ۵۰ تا ۶۰ مترمربع، به یکباره تخریب شد و دیوارها و سقف آن فروریخت.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران ادامه داد: در پی این حادثه، یک کارگر حدود ۲۳ تا ۲۴ ساله، تبعه افغانستان، زیر آوار گرفتار شد و سر، گردن و بخشی از قسمت فوقانی بدن او به‌طور کامل زیر آوار قرار گرفت.

ملکی گفت: آتش‌نشانان بلافاصله عملیات جست‌وجو و رهاسازی این کارگر را آغاز کردند و پس از خارج کردن وی از زیر آوار، او را برای انجام اقدامات درمانی به عوامل اورژانس تحویل دادند.

وی افزود: متأسفانه عوامل اورژانس پس از بررسی‌های لازم اعلام کردند که این کارگر به دلیل شدت جراحات وارده در همان دقایق اولیه حادثه جان خود را از دست داده است.

به گفته ملکی، پس از پایان عملیات، محل حادثه برای انجام مراحل قانونی به عوامل انتظامی و مالکان تحویل داده شد و عملیات آتش‌نشانان در این حادثه به پایان رسید.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به وقوع برخی حوادث مشابه در جریان تخریب ساختمان‌ها، تأکید کرد: گاهی تصور می‌شود تخریب ساختمان کاری ساده است و می‌توان از کارگران کم‌تجربه یا افراد غیرمتخصص برای انجام آن استفاده کرد، در حالی که عملیات تخریب یکی از مراحل حساس و پرخطر در فرآیند ساخت‌وساز است.

ملکی خاطرنشان کرد: لازم است برای عملیات تخریب از کارگران متخصص و باتجربه که دانش و تجهیزات لازم را در این زمینه دارند، استفاده شود و همچنین کارگران حتماً به تجهیزات حفاظت فردی از جمله کلاه ایمنی، دستکش و کفش ایمنی مجهز باشند تا احتمال وقوع حوادث کاهش یابد.