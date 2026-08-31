شاید از هفته هفتم در اهواز میزبان حریفان باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلیفه اصل عصر امروز دوشنبه در نشست خبری پیش از مسابقه برابر چادرملوی اردکان اظهار کرد: مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان و مدیریت باشگاه پیگیر بازگشت میزبانی به اهواز هستند. دوست داریم در خانه خود به میدان برویم چرا که حضور تماشاگران و انرژی هواداران عامل بسیار مهمی در کسب نتایج بهتر خواهد بود.

وی، درباره تقابل پیش رو با نماینده اردکان افزود: فردا مسابقه دشواری برابر تیم باکیفیت چادرملو داریم که از کادر فنی توانمندی با هدایت سعید اخباری بهره می‌برد. جایگاه کنونی دو تیم در جدول رده‌بندی نشان‌دهنده کیفیت واقعی آن‌ها نیست و گرچه حریف در بازی‌های قبل به گل نرسیده اما به هیچ عنوان تیمی دست‌وپا بسته نیست و باید با تمرکز بالا به میدان برویم.

سرمربی استقلال خوزستان با اشاره به دلایل شروع ضعیف تیم نسبت به فصل قبل تصریح کرد: در سه هفته نخست فصل جاری به علت بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات، امکان بهره‌گیری از خریدهای جدید وجود نداشت و دست کادر فنی خالی بود. با این حال به دنبال بهانه‌جویی نیستم و مسئولیت نتایج را به طور کامل می‌پذیرم.

خلیفه اصل با بیان اینکه به دلیل کمبود مهره ناچار به جابه‌جایی‌های غیرتخصصی بازیکنان در پست‌های مختلف شده بودیم، یادآور شد: با اضافه شدن تدریجی خریدهای جدید و صدور کارت بازی آنان از دیدار گذشته، روند هماهنگی تیم بهتر شده و استقلال خوزستان در مسیر رو به پیشرفت و درستی قرار گرفته است.

وی بیان کرد: همان‌گونه که در کادر فنی تیم‌ها پوست‌اندازی صورت گرفته، لیگ برتر به جوان‌گرایی در بخش بازیکنان نیز نیاز دارد و استقلال خوزستان این مسیر را با تکیه بر انگیزه و توان جوانان با قدرت ادامه خواهد داد.