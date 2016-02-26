به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، غول سرمایهگذاری چینی ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای توسعه «اروپا سیتی» در خارج از پاریس سرمایهگذاری میکند.
کمپانی «دالیان وندا گروپ» چین اولین گام ورودش به صنعت سرگرمی فرانسه را با سرمایهگذاری در پروژه «اروپا سیتی» برمیدارد.
وندا میخواهد ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای تاسیس یک مجموعه هنری، ورزشی و تجاری در مکانی نزدیک پاریس سرمایه گذاری کند. این مجموعه قرار است در سال ۲۰۲۴ به بهرهبرداری برسد. بخشی از این سرمایهگذاری شامل ساخت یک پارک بزرگ عجایب هم میشود که تا سال ۲۰۱۹ تکمیل میشود.
قرار است وندا مشخصات بیشتر این پروژه را به زودی اعلام کند.
این در حالی است که وانگ جیانلین رییس کمپانی وندا دو روز پیش در سخنرانی خود در دانشگاه آکسفورد اعلام کرده بود کمپانی او قصد دارد یک استودیوی بزرگ اروپایی بنا کند.
این غول سرمایهگذاری چینی در صنعت سرگرمیسازی، هفته پیش نیز کمپانی بزرگ آمریکایی یعنی «لجندری انترتیمنت» را که تولیدکننده فیلمهایی چون «سرآغاز» و «جهان ژوراسیک» بود، به قیمت ۳.۵ میلیارد دلار خرید و اعلام کرد قصد دارد پنج کمپانی بزرگ اینچنینی را تا سال ۲۰۱۶ بخرد که حداقل سه مورد آنها خارج از چین هستند.
وانگ ابراز علاقه کرده تا یک استودیوی بزرگ را به داراییهایش اضافه کند. گفته میشود این خرید احتمالا شامل خرید بخشی از سهام کمپانی پارامونت پیکچرز خواهد بود.
در فرانسه این احتمال وجود دارد که وندا درصدد خرید «اروپا کورپ» برآید که یک کمپانی بزرگ تولید است و به تازگی با برکنار کردن مدیرعامل فرانسویاش کریستوف لمبرت، راه را برای ورود خریداران خارجی هموار کرده است.
وندا در سال ۲۰۱۲ مجموعه سینماهای زنجیرهای «ایامسی انترتیمنت» را به قیمت ۲.۶ میلیارد دلار خرید و در استرالیا نیز سینماهای زنجیرهای «هُیت» را به قیمت ۶۰۰ میلیون دلار به فهرست اموال سینماییاش افزود. این کمپانی هنوز مایل است تا زنجیرههای سینمایی اروپایی و پارکهای موضوعی بیشتری در اروپا را به دست بیاورد.
این کمپانی همین حالا مالک چندین پارک موضوعی تفریحی در چین نیز هست.
وانگ جیانلین میلیاردر چینی دو سال پیش نیز قراردادی با لئوناردو دی کاپریو و نیکول کیدمن برای ایجاد بزرگترین استودیوی فیلم دنیا بست. ثروتمندترین مرد چین با این قرارداد ۵ میلیارد پوندی، اعلام کرد میخواهد یک استودیوی کاملا هنری که نمونه هالیوود در چین باشد، بسازد.
وانگ جیانلین گفت گروه دالیان واندا که در زمینه اداره سینماها، هتلها و فروشگاه های بزرگ خرید کار میکند، قصد دارد بزرگترین تسهیلات سینمایی جهان را در شهر چینگدائو راه بیندازد.
بیست استودیوی موسسه اورینتال مووی چینگدائو دربرگیرنده یک استودیوی همیشگی زیرآبی به ابعاد ۱۰ هزار متر مربع نیز است و واندا قصد دارد همه این امکانات را به هالیوود چین بدل کند.
لئوناردو دی کاپریو، کاترین زتا جونز، نیکول کیدمن و جان تراولتا از جمله بازیگران مشهوری هستند که در این پروژه همراه این سرمایهگذار بزرگ چینی هستند و قرار است حدود ۳۰ فیلم در یک سال تولید کنند. آقای وانگ همچنین امیدوار است که بتواند با بیش از ۵۰ کمپانی تهیهکننده چینی حداقل ۱۰۰ فیلم داخلی و نمایش تلویزیونی برای یک سال تولید کند.
وانگ معتقد است با این طرح ها بازار سینمای چین را که از ژاپن پیشی گرفته است به دومین صنعت بزرگ سینمای جهان از نظر فروش بلیت میرساند. این بازار سال پیش با افزایش ۳۶ درصدی، ۲.۷ میلیارد دلار بلیت فروخت.
وانگ با دارایی ۲۲ میلیارد دلاری به عنوان ثروتمندترین فرد چینی معرفی شده است.
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