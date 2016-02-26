توضیح مریل استریپ درباره جمله «ما همه آفریقایی هستیم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، مریل استریپ که اوایل هفته به عنوان رییس بخش رقابتی جشنواره فیلم برلین به کارش خاتمه داد، در آغاز این جشنواره جمله‌ای گفته بود که حالا سعی می کند برداشت‌های منفی از آن را از بین ببرد.

وی گفته بود: «ما همه آفریقایی» هستیم و حالا به این نتیجه رسیده که برخی این جمله را به معنی دفاع از یک دست بودن هیات داوران برلیناله درک کرده‌اند در صورتی که او دقیقا قصد داشت تایید کند که به مساله تبعیض نژادی اعتراض دارد.

مریل استریپ رییس هیات داوران برلیناله در نشست خبری افتتاحیه جشنواره شصت و شش در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره جایگاه اقلیت‌ها در صنعت سینما گفته بود: همه ما آفریقایی هستیم.

این بازیگر باسابقه دیروز پنجشنبه بار دیگر به این جمله خود بازگشت و تاکید کرد برخی از گزارش‌ها مفهوم جمله وی را بد برداشت کرده‌اند. او گفت: هیچ کسی در نشست خبری از من درباره ترکیب گروه داوران برلیناله پرسشی نکرد و من از این که ما همه سفیدپوست بودیم دفاع نکردم.

وی افزود: تنوع نژادی، مذهبی، قومی و جنسیتی برای من اهمیت دارد و من براین امر در آغاز نشست تاکید کردم.

مریل استریپ در این نشست خبری گفته بود: من بارها در نقش آدم‌های متفاوت از فرهنگ‌های متفاوت بازی کرده‌ام. یک هسته انسانی مشترک در هر یک از این فرهنگ‌ها جاری است و جدا از همه اینها، ریشه همه ما در واقع از آفریقا است.

این در حالی بود که از دیگر اعضای گروه داوری سوال‌هایی درباره این مساله پرسیده شده بود.

خانم استریپ ۶۶ ساله افزود: امیدوارم انتخابی که ما به عنوان اعضای گره داوری انجام دادیم و برندگان جشنواره شامل یانگ چائو، لاو دیاز، محمد بن عطیه، جیانفرانکو رزی و دیگر هنرمندانی که ما از آنها تجلیل کردیم نشان داده باشد که ما به این تنوع باور داریم.

این در حالی است که فیلم جیانفرانکو رزی که مستندی درباره مهاجرت با عنوان «آتش در دریا» بود، به عنوان برنده خرس طلای جشنواره برلین انتخاب شد و چندین درام سیاسی مطرح دیگر را پشت سر گذاشت. در این مستند جزیره لمپدوزای ایتالیا مورد توجه قرار گرفته ؛ جایی که بسیاری از پناهندگان در سواحل آنجا غرق شده‌اند.