عملکرد رسانه های مازندران در انتخابات مثبت بوده است

احد جاودانی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه عملکرد خبرنگاران و رسانه‌های استان مازندران در فرایند برگزاری انتخابات مطلوب بوده است با تقدیر از تلاش‌های اصحاب رسانه بیان داشت: عملکرد رسانه‌ها در نشر اخبار انتخابات خوب بوده است.

وی افزود: خوشبختانه رسانه‌های استان فضای مثبت همراه با شورونشاط انتخاباتی را ترویج داده‌اند و شاهد فضای تخریبی در حوزه رسانه نبوده‌ایم، هرچند در برخی فضای مجازی حرکت‌های تخریبی صورت گرفته است اما ربطی به حوزه رسانه‌های استان نداشته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران بیان داشت: پایگاه‌های رسانه‌ای و خبرگزاری‌های استان نقش مؤثری در تشویق مردم برای مشارکت در پای صندوق‌های رأی ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به نقش مهم رسانه‌ها پس از اعلام نتایج انتخابات تصریح کرد: هر فردی که از صندوق‌های رأی بیرون آمد و موفق به کسب آرای مردم شد، منتخبان مردم هستند و باید به قانون تمکین کنیم.

جاودانی از داوطلبان انتخابات نیز خواست تا از فردا رفاقت را جایگزین رقابت کرده و برای پویایی استان تلاش کنند.

۳۰۰ خبرنگار استان مازندران حماسه حضور مردم استان را پوشش خبری و تصویری می‌دهند.