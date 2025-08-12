به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونس رستمی پیش ازظهر سه شنبه در همایش روز خبرنگار که به میزبانی شهرستان نوشهر برگزار شد، ضمن تبریک این روز به اصحاب رسانه، از نقش اثرگذار خبرنگاران در پویایی جامعه و شفافیت عملکرد مسئولان تقدیر کرد.

وی با بیان اینکه رسانه پرسشگر، ضامن سلامت نظام اداری و اجتماعی است، گفت: اگر چراغ رسانه خاموش شود، زمینه برای فساد، اختلاس و انحراف فراهم خواهد شد. خبرنگاران مشاوران صادق مسئولان هستند و باید با نگاه انتقادی و سازنده، ما را در مسیر خدمت به مردم یاری کنند.

استاندار مازندران با تأکید بر اینکه آزادی باید در چارچوب قانون باشد، افزود: آزادی بدون قانون به هرج‌ومرج و قانون بدون آزادی به استبداد منجر می‌شود. تعادل میان آزادی و قانون، عامل پویایی سیستم است و ما در استان تلاش کرده‌ایم این تعادل را حفظ کنیم.

یونس رستمی با اشاره به نگاه یکپارچه به توسعه استان گفت: برای من مازندران یک کلانشهر است و هیچ تفاوتی بین شرق، غرب و مرکز استان وجود ندارد.

وی گفت: در این هفت‌هشت ماه، پروژه‌های عمرانی متعددی در نقاط مختلف استان آغاز شده که از جمله آنها می‌توان به تکمیل ماشین‌های آتش‌نشانی، پروژه‌های آبرسانی با ظرفیت ۱۵۰۰ لیتر در ثانیه در تنکابن، و طرح تصفیه فاضلاب شهری و ساماندهی پسماند اشاره کرد. برخی از این پروژه‌ها تا نیمه سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند.

وی ادامه داد: تمام این اقدامات بدون اعمال فشار و صرفاً بر اساس اولویت‌های واقعی استان انجام شده است. گزارش کامل این پروژه‌ها پیش‌تر در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته و اجرای آنها در نقاط مختلف استان ادامه دارد.

استاندار مازندران همچنین از همکاری نمایندگان مجلس در جذب منابع و پیشبرد پروژه‌های عمرانی قدردانی کرد و گفت: تمام ۱۲ نماینده استان با تلاش‌های بی‌وقفه در کنار مجموعه اجرایی استان بوده‌اند و طرح‌های مهمی در مسیر تکمیل قرار گرفته است.

وی در پایان خطاب به خبرنگاران گفت: نمره عملکرد ما را شما تعیین می‌کنید. اگر نمره قبولی بدهید، یعنی مسیر را درست رفته‌ایم. ما آمده‌ایم تا برنامه‌محور و عمل‌گرا کار کنیم و به وعده‌هایمان وفادار باشیم.