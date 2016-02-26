  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۳:۱۲

بلافاصله پس از اتمام مهلت قانونی انتخابات؛

پیام قدردانی مسئولان ارشد استان از حضور با شکوه مردم صادر شد

پیام قدردانی مسئولان ارشد استان از حضور با شکوه مردم صادر شد

بجنورد – با پایان یافتن مهلت قانونی انتخابات، مسئولان ارشد خراسان شمالی با صدور بیانیه ای از حضور پرشور و با شکوه مردم در انتخابات هفتم اسفند تشکر و قدردانی کردند.

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی و کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان، امام جمعه بجنورد و قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان و استاندار خراسان شمالی در پیامی مشترک از حضور باشکوه مردم قدردانی کردند.

متن کامل این پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در پی حضور باشکوه مردم استان در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، امام جمعه بجنورد وقائم مقام نماینده ولی فقیه در استان و استاندار خراسان شمالی در پیامی مشترک ازحضور باشکوه مردم قدردانی کردند.

خداوند قادر و متعال را سپاس می گوییم که با عنایتش ملت بزرگ ایران را در مسیر استقلال طلبی و عزت خواهی یاری نموده و با فضل و کرم خویش منشاء سربلندی و سعادت نظام مقدس جمهوری اسلامی و در مقابل موجبات یاس و ناامیدی دشمنان این مرز و بوم را فراهم نموده است.

بار دیگر ملت بزرگ ایران اسلامی به ندای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) لبیک گفته و با حضور پرشکوه خود در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، حماسه ای شگفت آفریدند و عظمتی نو برپا کردند و عزت و سربلندی ایران اسلامی را در عرصه بین الملل تحکیم بخشیدند.

بی تردید در میدان و صحنه بزرگ انتخابات، خلق حماسه ای عظیم از جنس بصیرت و اتحاد جز با عنایات الهی وقدمهای استوار مردم عزیز مقدور نیست و یقین بدانید پیروز این انتخابات ملت بزرگ ایران و شکست خورده اصلی استکبار جهانی و دشمنان ملت ایران هستند.

بر خود لازم می دانیم ضمن تبریک به منتخبین مردم در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی از مردم شریف، بزرگوار و صمیمی استان و نامزدهای محترم و هواداران آنها که با رقابت خود موجبات این حماسه بزرگ را فراهم کردند، سپاسگزاری نموده و همه با هم با اتحاد و همدلی در مسیر رشد، شکوفایی و توسعه استان گام برداریم.

حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بجنورد - سید علی اکبر پرویزی استاندار خراسان شمالی

کد مطلب 3566980

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها