پیام قدردانی مسئولان ارشد استان از حضور با شکوه مردم صادر شد

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی و کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان، امام جمعه بجنورد و قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان و استاندار خراسان شمالی در پیامی مشترک از حضور باشکوه مردم قدردانی کردند.

متن کامل این پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در پی حضور باشکوه مردم استان در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، امام جمعه بجنورد وقائم مقام نماینده ولی فقیه در استان و استاندار خراسان شمالی در پیامی مشترک ازحضور باشکوه مردم قدردانی کردند.

خداوند قادر و متعال را سپاس می گوییم که با عنایتش ملت بزرگ ایران را در مسیر استقلال طلبی و عزت خواهی یاری نموده و با فضل و کرم خویش منشاء سربلندی و سعادت نظام مقدس جمهوری اسلامی و در مقابل موجبات یاس و ناامیدی دشمنان این مرز و بوم را فراهم نموده است.

بار دیگر ملت بزرگ ایران اسلامی به ندای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) لبیک گفته و با حضور پرشکوه خود در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، حماسه ای شگفت آفریدند و عظمتی نو برپا کردند و عزت و سربلندی ایران اسلامی را در عرصه بین الملل تحکیم بخشیدند.

بی تردید در میدان و صحنه بزرگ انتخابات، خلق حماسه ای عظیم از جنس بصیرت و اتحاد جز با عنایات الهی وقدمهای استوار مردم عزیز مقدور نیست و یقین بدانید پیروز این انتخابات ملت بزرگ ایران و شکست خورده اصلی استکبار جهانی و دشمنان ملت ایران هستند.

بر خود لازم می دانیم ضمن تبریک به منتخبین مردم در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی از مردم شریف، بزرگوار و صمیمی استان و نامزدهای محترم و هواداران آنها که با رقابت خود موجبات این حماسه بزرگ را فراهم کردند، سپاسگزاری نموده و همه با هم با اتحاد و همدلی در مسیر رشد، شکوفایی و توسعه استان گام برداریم.

حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بجنورد - سید علی اکبر پرویزی استاندار خراسان شمالی