انیمیشن «کودکان کویر» دو جایزه از جشنواره «انیمه آرته» برد

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «کودکان کویر» به کارگردانی سعادت رحیم زاده از تولیدات استودیو «کیژان فیلم» موفق به دریافت دو جایزه از دوازدهمین جشنواره «انیمه آرته» شد.

هیات داوران، جایزه بهترین فیلم بخش حرفه ای فرهنگ های جهانی در قاره آسیا را به انیمیشن «کودکان کویر» ساخته سعادت رحیم زاده اهدا کرد و این فیلم همچنین جایزه سوم بخش بین الملل فرهنگ های جهان را نیز کسب کرد.

این انیمیشن به سفارش مرکز صبا و در سال ۱۳۹۳ تولید شده است. پخش بین الملل این انیمیشن با رسانه بین الملل سازمان صدا و سیما است.

«کودکان کویر» یک انیمیشن مستند است که با پرهیز از قصه گویی به روایت زندگی و آداب و رسوم، جغرافیا، پوشش و لباس، کسب و پیشه و خوراکو ویژگی های قومی مردمان کویرنشین ایران می پردازد.

تکنیک اجرایی این اثر کاملا دستی است و به وسیله خمیرهای رنگی روی میز نور و زیر دوربین با انگشتان دست و فریم به فریم اجرا شده که این یکی از دشوارترین و زمان‌برترین و شاید زیباترین تکنیک های انیمیشن هنری است.

روایت این انیمیشن مستند است و همه شخصیت ها به یک میزان اهمیت دارند و کاراکترهای اصلی و فرعی وجود ندارند. سعادت رحیم زاده نویسنده و کارگردان این اثر می گوید: از قصه گویی پرهیز کردم تا شخصیت ها عمیق تر و واقعی تر باشند و تمام کارکترها ما به ازای حقیقی دارند.

وی افزود: در نظر داشته ام طیف وسیعی از مخاطب را داشته باشم ولی عمده مخاطبان آن نوجوان و بزرگسال است.

نویسنده کارگردان و انیماتور: سعادت رحیم زاده، دستیار کارگردان، روتوش تصاویر و مدیر تولید: سارا رحیم زاده، نقاشان و اجرای آن: شیرین سلیمانی نذیر، مونا باقری، پارمیس احمدیه، تیما ایلدارفرد، طراحی تجهیزات نور: رضا تیموری، فیلمبردار: سارا رحیم زاده، صداگذاری و میکس: مهرشاد ملکوتی، تدوین: حمید فنایی.