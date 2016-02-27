نتایج رسمی انتخابات گلستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری گلستان، ستاد انتخابات استان نتیجه انتخابات را به شرح ذیل عنوان کرد:

در انتخابات مجلس خبرگان رهبری آیت الله سید کاظم نورمفیدی با کسب ۵۱۴ هزار و ۵۷۲ و آیت الله سید عبدالهادی حسینی شاهرودی با کسب ۳۹۴ هزار و ۹۲۰ رأی به عنوان دو نماینده استان گلستان، در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزیده شدند.

در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا از مجموع ۲۵۶ هزار و ۱۴۴ آراء مأخوذه آقایان عبدالغفور امان زاده با کسب ۴۷ هزار و ۸۹۴ رأی، نورمحمد تربتی نژاد با ۴۷ هزار و ۴۶۷ رأی، نبی هزار جریبی با ۴۵ هزار و ۹۰۴ رأی و سید علی طاهری با کسب ۴۲ هزار و ۸۲۸ رأی باید برای کسب دو کرسی حوزه گرگان و آ ق قلا در مجلس شورای اسلامی، به رقابت در مرحله دوم انتخابات دهمین مجلس شورای اسلامی بپردازند.

در حوزه انتخابیه علی آباد از مجموع ۸۵ هزار و ۴۷۶ آراء مأخوذه آقای اسدالله قره خانی آلوستانی با کسب ۴۴ هزار و ۵۴۷ رأی به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

در حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر از مجموع ۱۰۰ هزار و ۲۴۸ آراء مأخوذه آقای علی رضا ابراهیمی با کسب ۲۷ هزار و ۸۳ رأی به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

در حوزه انتخابیه گنبدکاووس از مجموع ۱۶۲ هزار و ۲۴۶ آراء مأخوذه آقای قرجه طیار با کسب ۵۰ هزار و ۸۲۲ رأی به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

در حوزه انتخابیه کردکوی، بندرگز، بندرترکمن و گمیشان از مجموع ۱۳۱ هزار و ۶۸۲ آراء مأخوذه آقایان رامین نورقلی پور با کسب ۳۲ هزار و ۵۶۵ رأی و رحمت الله جلالی با کسب ۲۴ هزار و ۷۳۳ رأی به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

در حوزه انتخابیه مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه از مجموع ۱۶۹ هزار و ۶۴ آراء مأخوذه آقایان شهرام کوسه غراوی با کسب ۴۱ هزار و ۲۷۴ رأی و سید نجیب حسینی با کسب ۳۸ هزار و ۷۳۶ رأی به مرحله دوم دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی راه یافتند.