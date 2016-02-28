به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، با نزدیک شدن به زمان برگزاری مراسم اسکار و مشخص شدن برندگان نهایی مروری داریم بر فیلم های نامزد جایزه بهترین فیلم اسکار ۲۰۱۶.

مراسم معرفی برندگان و اهدای جوایز اسکار شامگاه یکشنبه ۲۸ فوریه در لس آنجلس برگزار خواهد شد.

یکی از نامزدهای هشتاد و هشتمین اسکار «کسری بزرگ» است.

کارگردان: آدام مک کی

بازیگران: کریستین بیل، استیو کارل، رایان گاسلینگ، برد پیت

داستان فیلم

چهار دلال مالی در آستانه بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ وقتی می بینند بانک های بزرگ، رسانه ها و حکومت وقوع این بحران را متوجه نشده‌اند میلیاردها دلار را با قمار زیادی سرمایه گذاری می‌کنند.

نکته واقعی

چهره‌های سرشناسی از جمله مارگوت روبی، شخصیت حقیقی که فیلم «گرگ وال استریت» بر اساس خاطرات او ساخته شد با ایفای نقش های کوچکی در طول فیلم مفاهیم پیچیده بازار مالی و سرمایه گذاری را برای تماشاچی توضیح می دهند.

نظر منتقدان

جو مورگنستون در روزنامه وال استریت ژورنال نوشت: هر چهار ستاره فیلم هر یک به نوع خود بازی زیرکانه، جذاب و طنزآمیزی ارائه می دهند طوری که بازی خوب آنها به علاوه ساختار اخلاقی اجتماعی فیلمنامه تقریبا به این سئوال پاسخ کاملی می دهد که چطور یک عده با قمار روی بیماری نظام مالی آمریکا به ثروت رسیدند.