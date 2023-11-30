به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، استیو کارل در بهار پیش‌رو اولین بازی خود را در برادوی در نقش وانیا در اقتباسی جدید از «دایی وانیا» اثر آنتون چخوف انجام خواهد داد.

کارل در کنار ویلیام جکسون هارپر در نقش آستروف، جین هودیشل در نقش ماما وینیتسکی، میا کاتیگ باک در نقش مارینا، آلفرد مولینا در نقش الکساندر سرابریاکوف، آلیسون پیل در نقش سونیا و آنیکا نونی رز در نقش یلنا روی صحنه می‌رود.

این اقتباس بر مبنای نمایشنامه‌ای نوشته هایدی شرک و به کارگردانی لیلا نوگباور از ۲ آوریل ۲۰۲۴ در مرکز لینکلن آغاز می‌شود.

استیو کارل از سال ۲۰۰۵ برای بازی در نقش مایکل اسکات در سریال «اداره» یا «آفیس» شناخته شد و برای ایفای نقش یک مدیر عجیب برنده یک جایزه گلدن گلوب و نامزد ۶ جایزه امی شد. وی همچنین در سینما کارنامه پروپیمانی دارد که شامل «ملیندا و ملیندا»، «دیوانه»، «شام برای احمق‌ها»، «میس سان‌شاین کوچولو»، «رکود بزرگ»، «کافه سوسایتی» و … می‌شود. وی که از صداپیشگان «من نفرت‌انگیز» و «مینیون‌ها» هم هست، به تازگی در «شهر سیارکی» وس اندرسون ظاهر شد و اخیراً تولید «اگر» جان کرازینسکی را به پایان رسانده است.