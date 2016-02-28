منوچهر فخری به عنوان شهردار سنندج معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و با برگزاری مراسمی با حضور مدیران کل استان کردستان، مسئولان شهری و پرسنل شهرداری منوچهر فخری به عنوان شهرادر سنندج معرفی شد.

منوچهر فخری در شرایطی امروز به عنوان شهردار جدید سنندج معرفی شد، که کامیاب شادمان شهردار سابق سنندج ۲۴ آذر ماه سال جاری از سوی شورای اسلامی شهر برکنار شده بود.

بعد از برکناری شادمان، منوچهر فخری در میان چهار گزینه منتخب شورا شهر توانست با کسب هفت رای به عنوان شهردار انتخاب شد و هفته قبل حکم وی از سوی وزیر کشور امضاء شد.

در مراسم معارفه و تکریم شهردار سنندج، سرپرست سابق شهرداری سنندج نیز در سخنانی به بیان وضعیت فعلی این شهر پرداخت و گفت: مسائل مالی یکی از مشکلات سنندج است.

لقمان حیدری گفت: در حال حاضر شهرداری سنندج ۳۴ میلیارد تومان از ادارات دولتی استان کردستان طلب دارد که انتظار می رود این مطالبات هر چه سریعتر پرداخت شود.

وی افزود: رشد جهشی جمعیت از یک سو و همچنین مشکلات مالی باعث شده است که خدمات شهرداری در سنندج قابل توجه نباشد و به همین دلیل لازم است این مشکلات هر چه سریعتر رفع شود.

سرپرست سابق شهرداری سنندج عنوان کرد: تخصیص اعتبارات جهشی و همچنین همکاری سایر ادارات و سازمان های دولتی به شهرداری سنندج لازم و ضروری است.

در این جلسه همچنین امیر قادری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان نیز در خصوص جایگاه شهرداری و خدمت رسانی بهتر به مردم تاکید کرد.

کامیاب شادمان شهردار سابق سنندج نیز در سخنانی از پرسنل شهردار تقدیر کرد.