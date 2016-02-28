بورس یونسکو برای ۴ رشته مربوط به انرژی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بورس UNESCO/ISEDC از طرف یونسکو برای سال۲۰۱۶ اعلام شد. این بورس از طرف مرکز گسترش انرژی پایدار مسکو برای مدت ۴ هفته (۲۸-۳ اکتبر ۲۰۱۶) در اختیار ۲۰ نفر واجد شرایط قرار خواهد گرفت.

هدف از اعطای این بورس، افزایش ظرفیت‌سازی و گسترش و توسعه منابع انسانی در زمینه منابع انرژی‌های پایدار و تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه است.

شرایط عمومی برای بهره‌مندی از بورس فوق عبارت است از:

دارابودن مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد اقتصاد

تسلط به زبان انگلیسی

حداکثر سن ۳۵ سال

داوطلبان باید یکی از رشته‌های زیر را برای مطالعه در یکی از مؤسسات یا مراکز تحقیقاتی مسکو انتخاب کنند:

انرژی و توسعه پایدار

مدیریت اکولوژیکی منابع طبیعی

انرژی‌های تجدیدپذیر

تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و پایدار

متقاضیان باید با توجه به اطلاعات و شرایط مندرج نسبت به تکمیل فرم‌ها اقدام کرده و مدارک خود را در دو نسخه به آدرس پستی و الکترونیک کمیسیون ملی یونسکو در ایران ارسال کنند.

مهلت وصول مدارک به کمیسیون ملی یونسکو، ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ تعیین شده است و هرگونه نقص یا تأخیر در ارسال مدارک مانع از بررسی آن خواهد بود.

مدارک متقاضیان در کمیسیون ملی یونسکو بررسی و دو متقاضی از میان داوطلبان به بخش بورس یونسکو معرفی خواهد شد.