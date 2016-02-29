«آقای فو» رمانی که مورد توجه بسیاری از علاقه مندان به ادبیات است

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «آقای فو» در موضوع ادبیات داستانی و داستان خارجی توسط جان مکسول کوتسی به رشته تحریر درآمده و توسط الناز ایمانی ترجمه شده و توسط انتشارات امیر کبیر روانه بازار شده است.

جان مکسول کوتسی در فوریه سال ۱۹۴۰ میلادی در جنوب آفریقا به دنیا آمد. وی که هم اکنون در استرالیا زندگی می کند، در سال ۲۰۰۳ میلادی توانست جایزه ادبی نوبل را از آن خود کند.

از کوتسی پیش از این آثاری چون «زندگی و زمانه مایکل ک»، «سرزمین بربرها»، «عصر آهن» و «رسوایی» منتشر شده است.

رمان «آقای فو» در مقایسه با سایر آثار داستانی کوتسی، لحن متفاوتی دارد. او در این اثر داستانی قدیمی را بعد از ۲۵۰ سال به گونه ای جدید و از زاویه ای متفاوت به تصویر می کشد؛ رمانی که بسیاری از علاقه مندان به ادبیات، آن را خوانده اند یا حداقل داستانش را شنیده اند.

همین امر کار کوتسی را برای نوشتن این اثر، بسیار سخت کرد. سبک نگاری دوفو در رمان «آقای فو» به هیچ وجه تکرار نمی شود و داستان زندگی سوزان، فاقد تصویرپردازی های دراماتیک قوی، ‌مانند رمان «رابینسون کروزوئه» ‌ است.

این رمان ابزاری است تا نویسنده، اعتراض خود را بر آپارتید حاکم بر کشورش بر زبان آورد و ادبیات قالبی است تا به وسیله آن بتواند تندی خشم را از آن بزداید و آن را به گوش استعمار برساند.

سوزان زنی هست که در اقیانوس سرگردان است تا به جزیره ای می رسد که رابینسون کروزوئه و غلامش فرایدی در آن زندگی می کنند. سوزان از این جزیره به همراه فرایدی نجات می یابد و سعی می کند به کمک نویسنده ای به نام آقای فو از ماجراهای آن جزیره بگوید.

برخی از منتقدان بر این باورند که بیشتر آثار مکسول کوتسی، ‌ به ارتباط بین زبان و قدرت می پردازند. به عبارتی وی در صدد است به صورت تلویحی نشان دهد آن هایی که توانایی ابراز وجود ندارند، ‌ چه ستم هایی را در زندگی متحمل می شوند.

از همین رو است که در تفسیر این کتاب، می توان تاویل هایی سیاسی هم داشت و «آقای فو» را یکی از برترین و موفق ترین آثار مکسول کوتسی دانست که چنین موضوعی را به خوبی نشان می دهد.