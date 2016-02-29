به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، اهدای جایزه اسکار به لئوناردو دی‌کاپریو، بری لارسن و آلیسیا ویکاندر همانطور که خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردند، صورت گرفت و آلخاندرو گونزالس ایناریتو که با انتخابش به عنوان برنده جایزه انجمن کارگردان‌های آمریکا، به عنوان یکی از محتمل‌ترین انتخاب‌‌های امسال محسوب می‌شد، توانست برای دومین سال به عنوان برنده اسکار روی صحنه برود.

این در حالی بود که جایزه بهترین فیلم به «بازگشته» نرسید و فیلم «کانون توجه» توانست به عنوان یکی از شگفتی‌سازان امسال، و به مدد جوایزی که تا همین یک روز قبل دریافت کرده بود، توجه آکادمی را به خود جلب کند و مانع تکرار موفقیت «بازگشته» در جوایز گلدن‌گلوب و بفتا شد. این فیلم درباره تلاش روزنامه‌نگارانی است که برای افشای بی‌اخلاقی‌های کلیسای کاتولیک حتی خود را به چالش می‌کشند.

انتخاب مارک رایلنس بازیگر فیلم «پل جاسوسان» اسپیلبرگ یکی دیگر از شگفتی‌های دیشب را رقم زد و در حالی که پیش‌بینی‌ها حاکی از این بود که سیلوستر استالونه به عنوان بازیگر نقش مکمل انتخاب می‌شود، این یک بازیگر بریتانیایی بود که برای دریافت این جایزه روی صحنه رفت. در عین حال نادیده گرفتن استالونه برای بازی در «کرید» هم شگفت انگیز بود.

در عین حال جا نداشتن «جنگ‌ ستارگان: نیرو بیدار می‌شود» که به عنوان پرفروش‌ترین فیلم سال ۲۰۱۵ سر و صدای زیادی کرد و هیچ یک از جوایز ۵ بخشی را که نامزد دریافت آن شده بود به دست نیاورد، نشان دهنده تلاش اعضای آکادمی برای این بود که بگویند روی سیل اخبار حرکت نمی‌کنند.

در حالی که تصور این بود که فیلم اکشن «مکس دیوانه: جاده خشم» چند جایزه فنی را دریافت خواهد کرد اما این فیلم پرسر و صدا چند جایزه قابل توجه را از آن خود کرد.

اهدای جایزه فیلمبرداری به امانوئل لوبزکی برای فیلم «بازگشته» نیز جای شک و تردید نداشت و او در حالی که پس از «جاذبه» و «مرد پرنده‌ای» سومین اسکار پشت سر هم خود را گرفت موجب شد تا دست راجر دیکنز برای سیزدهمین بار به این جایزه نرسد.

شاید بزرگترین شگفتی اسکار ۸۸ این بود که ۳ فیلم «کارول»،«مریخی» و«بروکلین» بدون دریافت حتی یک جایزه اسکار را ترک کردند.