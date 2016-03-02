۶۰۰۰ عنوان کتاب توسط جهاد دانشگاهی نشر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عادل تقوی ظهر چهارشنبه در چهارمین گردهمایی مدیران انتشارات واحدهای جهاد دانشگاهی افزود: این گردهمایی فرصت خوبی برای تبادل نظرات و انتقال تجربیات در راستای ارتقای نشر کتاب و تعامل و همفکری مدیران نشر جهاد دانشگاهی است.

وی اظهار کرد: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی از سال ۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده و در سه حوزه نشر، توزیع و ترویج کتاب و کتابخوانی با هدف سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و هدایت شعب خود در سراسر کشور فعالیت می‌کند.

رئیس سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی کشور گفت: از سال ۵۹ تا سالجاری بالغ بر شش هزار عنوان کتاب در حوزه دانشگاهی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی چاپ و نشر پیدا کرده است.

تقوی تاکید کرد: ۴۳۰ عنوان کتاب دانشگاهی توسط جهاددانشگاهی در سال گذشته چاپ شده است.

رئیس سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی همچنین از فعالیت ۳۰ شعبه سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی در کشور خبر داد و گفت: باید از تمام فرصت ها برای تقویت کتاب خوانی درجامعه استفاده شود.

وی افزود:تاکنون جهاددانشگاهی فعالیت های خوبی را در این زمینه با وجود کمبود اعتبارات و بودحه انجام داده است.