توسک: باید سیستم شنگن اروپا را حفظ کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپا از سیاست کشورهای عضو این اتحادیه در سیم خاردارکشی مرزهای خود در برابر مهاجران دفاع کرد و گفت: باید سیستم شنگن اروپا را حفظ کنیم و برای این کار تامین امنیت مرزهای اتحادیه اروپا پیش شرط لازم برای حل بحران مهاجران است.

وی در کنفرانسی مطبوعاتی در کشور اسلوونی اعلام کرد کشورهای اروپایی برای دفاع و حفظ از مرزهای خود می توانند از موانع امنیتی لازم استفاده کنند که سیم خاردار یکی از این ابزارهاست.

توسک که برای ملاقات کشورهای شرق اروپا بعد از ترکیه به این منطقه سفر کرده است، در این نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوال خبرنگاران در دفاع از سیم خاردارکشی گفت: امیدواریم برای دفاع از مرزهای خود مجبور نشویم از ابزارهای بدتری استفاده کنیم.

وی افزود: این واقعیت را باید بپذیریم که حفظ شنگن برای کشورهای اروپایی در اولویت قرار دارد و برای این منظور از تمام ابزارها استفاده خواهیم کرد. اسلوونی عضو شنگن قسمت عمده از مرزهای خود با کشور کرواسی را سیم خاردار کشیده است. گفته می شود روزانه ۵۸۰ نفر از این مرزها به طور غیر قانون وارد اروپا می شدند.

توسک در سفرهای شرق اروپای خود بعد از اسلوونی از مقدونیه بازدید کند و بعد از آن به یونان و ترکیه می رود.