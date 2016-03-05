خوشبینی رئیس شورای اروپا به هم صدایی برای حل بحران مهاجرت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان دی تی وی، «دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا پس از دیداری که دیروز جمعه با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه داشت، در پیامی خوش بینانه اعلام کرد: برای نخستین بار از زمان آغاز بحران مهاجرت شاهد حصول اجماع نظر در میان کشورهای اروپایی هستم.

اظهار خوشبینی وی در آستانه نشست اتحادیه اروپا و ترکیه که قرار است دوشنبه این هفته در بروکسل برگزار شود، می تواند امیدی باشد برای مهار بحرانی که در سال میلادی گذشته (۲۰۱۵) حدود ۱.۲ میلیون پناهجو را به کشورهای اروپایی کشاند.

وی پس از دیدار روز گذشته خود با اردوغان پیش بینی کرد که احتمالا کشورهای اروپایی برای انسداد پر تردد ترین مسیر مهاجرت که از کشورهای بالکان غربی می گذرد، به توافق خواهند رسید.

البته وی هشدار داد که حصول هر گونه توافق نهایی به موافقت ترکیه به بازپس گیری مهاجرین غیر سوری مشروط خواهد بود که به دلایل اقتصادی بار سفر به اروپا را بسته اند.

به این ترتیب، انتظار می رود مهاجرین اقتصادی که در حال حاضر دریونان به سر می برند و مسیر پناهجویان جنگ زده را سد کرده اند، به کشور ترکیه ارجاع داده شوند.

در این میان، «مولود چاوش اغلو» وزیر امور خارجه ترکیه وعده داد که دولت آنکارا پیشنهاد بازپسگیری مهاجرین غیر سوری را بررسی خواهد کرد.

این مهاجرین اقتصادی که اتحادیه اروپا از پذیرش آنها خودداری می کند بیشتر از کشورهای مراکش، افغانستان و پاکستان هستند.

به گفته چاوش اغلو، ترکیه در حال حاضر با کشورهایی نظیر یونان و بلغارستان برای باز پس گیری مهاجرین اقتصادی به توافق رسیده و در عین حال منتظر عقد توافق با دیگر کشورهای درگیر در معضل مهاجرت نیز هست.

یونان تا کنون ۸۶۰ درخواست ارجاع مهاجرین برای ترکیه ارسال کرده است که ادعا می شود دولت آنکارا با ۹۹ درصد از آنها موافقت کرده است.

علاوه بر این، اسلووانی نیز در روز جمعه با هدف مهار سیل مهاجرت، شرایط پذیرش پناهجو را دشوارتر کرد. این در حالیست که همزمان اتحادیه اروپا طرحی را برای ممانعت ازفروپاشی نظام شنگن ارائه کرد.