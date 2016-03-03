به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد محمدی ری شهری در همایش بیستمین سالگرد تأسیس موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث که قبل از ظهر پنج‌شنبه با حضور آیت الله نوری همدانی، آیت الله امینی و حجت الاسلام قاضی عسگر نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت برگزار شد با اشاه به اهداف شکل گیری موسسه دارالحدیث عنوان کرد: هدف ایجاد این مرکز علمی تلاش سازمان یافته جهت ارائه محاسن و زیبایی‌های علوم و معارف اهل بیت(ع) و آشنا کردن جهانیان با معارف آنان است.

وی با تأکید بر اینکه معارف اهل بیت(ع) چیزی جز معارف قرآنی نیست، عنوان کرد: احادیث کلید فهم قرآن کریم است زیرا تنها راه آشنایی با معارف عمیق قرآن بهره‌گیری از رهنمودهای اهل بیت(ع) است که بر اساس همین نگاه دانشگاه قرآن و حدیث و پژوهشگاه قرآن و حدیث و زیر مجموعه‌های آن شکل گرفت.

رئیس موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث نگاه علمی و تخصصی به احادیث، حاکم کردن اخلاق و ارزش‌های الهی در کلیه شئون دارالحدیث را از دیگر اهداف این مرکز عنوان و ضمن اشاره به دست آوردهای این نهاد افزود: ارزشمند‌ترین دست آورد این نهاد پرورش نیروهای جوان و کارآمد بخصوص در زمینه علوم انسانی است.

تحصیل ۵ هزار دانشجو در دارالحدیث

آیت الله ری شهری همچنین تأسیس پژوهشگاه و دانشگاه قرآن و احادیث را از دیگر دست آوردهای مهم دارالحدیث عنوان کرد.

وی در ادامه به تعداد سه هزار و ۲۰۰ دانشجوی فارغ التحصیل شده از موسسه دارالحدیث اشاره و ابراز کرد: در حال حاضر ۵ هزار دانشجو نیز در این مرکز در حال تحصیل هستند.

رئیس موسسه دارالحدیث با اشاره به برگزاری ۵ کنگره علمی توسط این نهاد عنوان کرد: ۴۰۰ اثر نیز در زمینه‌های مختلف علوم و معارف حدیثی تولید شده است.

وی همچنین به تأسیس کتابخانه تخصصی در زمینه حدیث و همچنین انتشارات دارالحدیث اشاره کرد و افزود: برنامه ریزی جهت جبران کاستی‌ها و همچنین تبدیل کاستی‌ها به نقطه قوت از برنامه‌هایی است که در آینده دنبال خواهد شد.

وی عمق بخشیدن به پژوهش و آموزش‌ها، بسترسازی جهت همگانی کردن بیشتر معارف قرآن و حدیث در سطح بین الملل و تبادل نظر با دانشگاه‌های داخل و خارج را از برنامه‌هایی عنوان کرد که با شدت بیشتری در آینده دنبال خواهد شد.