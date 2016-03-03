حوزه باید متحول شود/ قدرت نظام ولایی ما به دلیل وجود مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در همایش بیستمین سالگرد تأسیس موسسه علمی دارالحدیث که قبل از ظهر پنج‌شنبه در سالن همایش این موسسه برگزار شد با اشاره به نقش برجسته علما در نگهداری از احادیث و روایات گفت: در دوران امام صادق(ع) و بعد از آن افرادی مانند شیخ کلینی و شیخ صدوق در حفظ و نگهداری و جمع آوری احادیث نقش بسیار بزرگی داشتند.

وی در ادامه افزود: تحقیق، تبدیل، باب بندی و تنظیم احادیث و جریان‌هایی که در این زمینه بوجود آمد و همچنین تفسیر و تبیین شرح نیز گام‌هایی بعدی بود که در این مسیر صورت گرفت.

استاد برجسته حوزه با اشاره به علوم انسانی و مباحثی که می‌تواند وارد این علوم شود، عنوان کرد: آنچه که امروز به عنوان علوم انسانی تدریس می‌شود غربی و سکولار است.

وی ادامه داد: علوم انسانی اسلامی بر پایه شناخت خدا و انسان است و باید علوم انسانی در کشور ما بر اساس سنن اسلامی، مفاهیم قرآنی و روایات تدوین شود که چنین علوم انسانی هنوز در کشور ما پدید نیامده است.

آیت الله نوری همدانی در ادامه بر ضرورت تحول در حوزه‌های علمیه تأکید و بیان کرد: تحقیق و پژوهش و تألیف‌های زیادی ر حوزه شکل گرفته اما آنچه مهم است پیش رفتن با جامعه است.

وی ابراز داشت: باید با تحول آنچه در قرآن و احادیث و اخبار ائمه است وارد فقه شده و از آن طرف نیز بین مردم ورود پیدا کند.

این استاد حوزه با اشاره به اینکه مردم را نباید دست کم گرفت، افزود: باید مردم را باور داشت زیرا قدرت نظام ولایی ما به دلیل وجود مردم است که در دوران جنگ و انقلاب همراه نظام اسلامی بودند.

وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) برای تحقق اهداف خود با مردم همراه شدند، افزود: علوم و ارکان علم و دین را باید به میان مردم برد و با ایجاد تحول در فقه و از آن طرف تحول در حوزه‌ها احادیث و روایات اهل بیت(ع) را وارد زندگی مردم کرد تا تربیت مردم با مفاهیم عمیق قرآنی باشد.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به اینکه مسلمانان می‌توانند فوج فوج حرکت کرده و قدرت عظیمی را ایجاد و جلوی قدرت‌های ظالم ایستادگی کنند.