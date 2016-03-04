رئیس جمهور سابق برزیل بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا» رئیس جمهور سابق برزیل امروز جمعه به اتهام دست داشتن در پرونده پولشویی و فساد مالی شرکت نفت ملی «پتروبراس» از سوی مامورین پلیس دستگیر شد و قرار است به زودی مورد بازجویی قرار بگیرد.

وی که دوران ریاست جمهوریش در برزیل در سال ۲۰۱۱ میلادی تمام شد، خود را از همه اتهامات مطرح شده مبرا می داند.

البته ظاهرا دستگیری ها و بازجویی ها در ارتباط با پرونده فساد مالی پتروبراس به همین جا ختم نمی شود چرا که به گفته مقامات رسمی ۳۳ مجوز تفحص و ۱۱ مجوز بازداشت دیگر هم صادر شده و ۲۰۰ مامور پلیس نیز برای به سرانجام رساندن این کار در سه ایالت «ریو دو ژانیرو»، «سائوپائولو» و «باهیا» به حال آماده باش درآمده اند.

داسیلوا که به حزب حاکم «کارگران» برزیل تعلق دارد برای دو دوره رئیس جمهور این کشور آمریکای جنوبی بود و با اتمام دوره زمامداری، جایگاهش را به هم حزبی خود «دیلما روسف» رئیس جمهور فعلی برزیل سپرد.

جالب آنکه روسف هم بار اتهامات مشابهی را به دوش می کشد. گفته می‌شود طی یک دهه گذشته حدود ۳.۸ میلیارد دلار جابجایی غیرقانونی در این شرکت صورت گرفته و برخی از پول‌های کثیفی که در بده‌ بستان‌های شرکت پتروبراس به‌دست آمده خرج رقابت‌های انتخاباتی روسف در سال ۲۰۱۰ شده است.

اتهامات اثبات نشده ای که به طور همزمان علیه دو نفر از سرشناسترین اعضای حزب حاکم برزیل مطرح می شود، از هم اکنون تاثیر خود را بر روی آینده حزب کارگران گذاشته است. بسیاری از بزیلی ها حزب کارگران را به دلیل اتخاذ سیاست های غلط و هدایت کشور به لبه پرتگاه اقتصادی سرزنش می کنند.