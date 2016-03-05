آیین سنتی حلواپزان در روستای تویه رودبار دامغان برگزار شد

فرح ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه آئین معنوی حلواپزان در تویه رودبار قدمتی کهن دارد، ابراز داشت: این آیین هرساله و با حضور پرشور مردم از روستاهای همجوار و شهرهای دامغان، دیباج و کلاته رودبار در روستای تویه رودبار از توابع بخش مرکزی شهرستان برگزار می شود و طی آن مردم با پخت حلوا و انواع غذاهای سنتی در راه کمک به مستمندان و همچنین برگزاری مسابقات سرگرم کننده به استقبال بهار می روند.

وی با اشاره به اینکه حلوا، نان سنتی، دادچه و فتیر از جمله غذاهایی هستند که در آیین حلوا پزان به نمایش گذاشته می شوند، گفت: این آیین سنتی هرساله با همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان، دهیاری و شورای اسلامی روستای تویه رودبار برگزار می شود.

روستای تویه رودبار از توابع بخش مرکزی دامغان در ۵۵ کیلومتری شمال شهرستان واقع و ۲۰۰نفر جمعیت دارد.