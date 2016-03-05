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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۸:۰۵

دهیار تویه رودبار:

آیین سنتی حلواپزان در روستای تویه رودبار دامغان برگزار شد

آیین سنتی حلواپزان در روستای تویه رودبار دامغان برگزار شد

دامغان - دهیار روستای تویه رودبار توابع دامغان، از برگزاری آیین سنتی حلوا پزان توسط مردم این روستا در آستانه فرارسیدن بهار و فصل نوزایی طبیعت خبر داد.

فرح ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه آئین معنوی حلواپزان در تویه رودبار قدمتی کهن دارد، ابراز داشت: این آیین هرساله و با حضور پرشور مردم از روستاهای همجوار و شهرهای دامغان، دیباج و کلاته رودبار در روستای تویه رودبار از توابع بخش مرکزی شهرستان برگزار می شود و طی آن مردم با پخت حلوا و انواع غذاهای سنتی در راه کمک به مستمندان و همچنین برگزاری مسابقات سرگرم کننده به استقبال بهار می روند.

وی با اشاره به اینکه حلوا، نان سنتی، دادچه و فتیر از جمله غذاهایی هستند که در آیین حلوا پزان به نمایش گذاشته می شوند، گفت: این آیین سنتی هرساله با همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان، دهیاری و شورای اسلامی روستای تویه رودبار برگزار می شود.

روستای تویه رودبار از توابع بخش مرکزی دامغان در ۵۵ کیلومتری شمال شهرستان واقع و ۲۰۰نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 3572370

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