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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۵۳

شهردار اصفهان مطرح کرد؛

رویکرد جدید فرهنگی در شهرداری اصفهان

رویکرد جدید فرهنگی در شهرداری اصفهان

اصفهان - جمالی نژاد گفت: امسال در شهرداری اصفهان قرار گذاشته ایم که رویکرد جدید در حوزه فرهنگ داشته باشیم و در بودجه ۹۵ و برنامه ۱۴۰۰ برای اصفهان اعتبار ویژه ای در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد شامگاه جمعه در آیین اختتامیه پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اظهار داشت: اصفهان شهر ادب، متانت، احسان، تواضع و هنر است. شهری که سرچشمه جهان به لحاظ دارا بودن علم، ایمان، اندیشه بوده و مهد اندیشمندان صاحب سبک و مشاهیر در بسیاری از زمینه ها است.

وی افزود: اصفهان شهری مطرح و بزرگ است که تقاخر آن فقط به جاذبه های تاریخی و میراثی آن نیست بلکه این شهر به لحاظ دارا بودن میراث معنوی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

شهردار اصفهان با بیان اینکه اصفهان به دلیل هویت تاریخی، مذهبی و گفتمان سازی اسلامی که در آن وجود دارد، دارای آرامشی بسیار حائز اهمیت است، گفت: شهر اصفهان غنی از میراث هایی است که شامل جشن ها، آیین ها، فرهنگ نذر و وقف، آیین فتوت و جوانمردی، میهمان نوازی، ایثار، دعاهای خیر و دسته جمعی است و در نهادینه سازی فرهنگ امور خیریه و تشکیل خیریه های بسیار و حتی در زمینه آداب و رسوم همیشه پیشتاز بوده است.

وی ادامه داد: از عوامل جشنواره حسنات که باعث شدند آیین های منحصر به فرد کشور به رخ جهانیان کشیده شود، قدردانی می کنم. افرادی که مانند زاون قوکاسیان می آیند و این هنرها و هویت ها را برای همه ماندگار می کنند.

جمالی نژاد افزود: امسال در شهرداری اصفهان قرار گذاشته ایم که رویکرد جدید در حوزه فرهنگ داشته باشیم که در این راستا در بودجه ۹۵ و برنامه ۱۴۰۰ برای اصفهان اعتبار ویژه ای در نظر گرفته شده است.

شهردار اصفهان گفت: همراه مردم هنردوست اصفهان در سال آینده در برنامه ۱۴۰۰، پویایی فرهنگ و هنر اصفهان را شاهد خواهیم بود.

وی اظهار کرد: خرسندم خادم مردمی هستیم که در زمینه احسان و نیکوکاری شهره هستند و این شهره بودن تنها به دارا بودن آثار تاریخی خلاصه نمی شود.بلکه به جهت فهم و شعور سیاسی و اجتماعی نیز هست.

کد مطلب 3572419

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