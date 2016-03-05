رویکرد جدید فرهنگی در شهرداری اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد شامگاه جمعه در آیین اختتامیه پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اظهار داشت: اصفهان شهر ادب، متانت، احسان، تواضع و هنر است. شهری که سرچشمه جهان به لحاظ دارا بودن علم، ایمان، اندیشه بوده و مهد اندیشمندان صاحب سبک و مشاهیر در بسیاری از زمینه ها است.

وی افزود: اصفهان شهری مطرح و بزرگ است که تقاخر آن فقط به جاذبه های تاریخی و میراثی آن نیست بلکه این شهر به لحاظ دارا بودن میراث معنوی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

شهردار اصفهان با بیان اینکه اصفهان به دلیل هویت تاریخی، مذهبی و گفتمان سازی اسلامی که در آن وجود دارد، دارای آرامشی بسیار حائز اهمیت است، گفت: شهر اصفهان غنی از میراث هایی است که شامل جشن ها، آیین ها، فرهنگ نذر و وقف، آیین فتوت و جوانمردی، میهمان نوازی، ایثار، دعاهای خیر و دسته جمعی است و در نهادینه سازی فرهنگ امور خیریه و تشکیل خیریه های بسیار و حتی در زمینه آداب و رسوم همیشه پیشتاز بوده است.

وی ادامه داد: از عوامل جشنواره حسنات که باعث شدند آیین های منحصر به فرد کشور به رخ جهانیان کشیده شود، قدردانی می کنم. افرادی که مانند زاون قوکاسیان می آیند و این هنرها و هویت ها را برای همه ماندگار می کنند.

جمالی نژاد افزود: امسال در شهرداری اصفهان قرار گذاشته ایم که رویکرد جدید در حوزه فرهنگ داشته باشیم که در این راستا در بودجه ۹۵ و برنامه ۱۴۰۰ برای اصفهان اعتبار ویژه ای در نظر گرفته شده است.

شهردار اصفهان گفت: همراه مردم هنردوست اصفهان در سال آینده در برنامه ۱۴۰۰، پویایی فرهنگ و هنر اصفهان را شاهد خواهیم بود.

وی اظهار کرد: خرسندم خادم مردمی هستیم که در زمینه احسان و نیکوکاری شهره هستند و این شهره بودن تنها به دارا بودن آثار تاریخی خلاصه نمی شود.بلکه به جهت فهم و شعور سیاسی و اجتماعی نیز هست.