به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته جمعه چهاردهم اسفند ماه مراسم رونمایی از فیلمنامه «کوروش کبیر» به نویسندگی مسعود جعفری جوزانی در محل شهر کتاب الف با حضور اهالی سینما برگزار شد.

مسعود جعفری جوزانی با اشاره به برگزاری این مراسم در شهر کتاب بیان کرد: دوست داشتم تا این مراسم در جایی برگزار شود که بوی کتاب دهد، این در حالی است که بسیاری از دوستان پیشنهاد برگزاری آن را در سالن های بزرگ داده بودند اما من فکر کردم که این محل بهترین جا برای برگزاری چنین مراسمی است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود بیان کرد: ملت بزرگ ایران نشان داده است که هیچ گاه نا امید نمی شود، زمانی که درباره کوروش حرف می زنیم هرچند مستندات ناقصی درباره او در تاریخ وجود دارد، اما می توانیم با تمام وجود این شخصیت را حس کنیم. زمانی که ساخت این پروژه آغاز شود، دو کتاب بعدی این مجموعه نیز منتشر می شود.

این کارگردان سینما بیان کرد: کوروش به فرهنگ و زبان مردم احترام می گذاشت. او هرگز شمشمیر زن خوبی نبود و این کاملا برعکس شخصیتی مانند اسکندر است. کوروش هیچ گاه به فکر جهان گشایی نبود و این مردم بابل بودند که دروازه های این شهر را روی او باز کردند، او به پیروان تمام ادیان آزادی داد.

کارگردان فیلم سینمایی «یک مرد و یک خرس» با اشاره به اینکه اندیشه و خردگرایی همیشه ما را نجات داده است، بیان کرد: سینمای ایران نیازمند اتفاق هایی از این دست است که بتوان تاریخ این کشور را به تصویر کشید.

جعفری جوزانی با اشاره به یکی از آرزوهای بزرگ خود درباره تمیز بودن هوای تهران گفت: آرزو دارم ای کاش یک روز که به همراه دخترم در خیابان با دوچرخه تردد کنم و در همان زمان شاهد دوچرخه سواری حجت الله ایوبی و دیگر مسئولان سینمایی باشم و در هنگام گپ زدن با آنها، رییس سازمان سینمایی بگوید که آقای روحانی رییس جمهور کشورمان نگران فرهنگ کشور است و می گوید چرا بودجه سال ۹۴ را خرج نمی کنید، سال در حال تمام شدن است.

وی در بخش دیگری از صبحت های خود با بیان این مطلب که اگر امروز به صنعت سینمای ایران ایراداتی گرفته می شود به این دلیل است که ابزار مناسب برای این سینما وجود ندارد، توضیح داد: پیش از انقلاب ۵۰۰ سالن سینما داشتیم، اما امروز بعد از گذشت بیش از ۳۰ سال از انقلاب، ۳۰۰ سالن سینما در سراسر کشور داریم که بسیاری از این سالن ها قابل استفاده نیست، معلوم است در چنین شرایطی مردم برای فیلم دیدن به سینما نمی روند. نباید فراموش کرد که ادبیات، فیلم، موسیقی و تئاتر زمانی مخاطب پیدا می کند که به رویت مردم برسد.

کارگردان فیلم سینمایی «شیرسنگی» ادامه داد: متاسفانه این روزها سرمایه گذاران ما به فکر این هستند که دستشان به دولت و بیت المال برسد و یک ریال هم به مردم کمک نمی کنند، این روزها آن ها که باید به دولت مالیات پرداخت کنند، این کار را انجام نمی دهند آن وقت از سینمای ایران مالیات کم می شود.

در ادامه این مراسم مسعود جعفری جوزانی با اشاره به هارون یشایایی از تهیه‌کنندگان قدیمی سینما بیان کرد: او یکی از بهترین تهیه کنندگان سینمای ایران است و بهترین های سینمای ایران در کارنامه کاری او قرار دارد، اگر هارون یشایایی و حمایت های او نبود شاید هیچگاه نمی توانستم شرایط تولید فیلم سینمایی «در مسیر تندباد» را آماده کنم.

هارون یشایایی نیز در سخنانی بیان کرد: افتخار دوستی با مسعود جعفری جوزانی را از سال ها پیش دارم. او یکی از کسانی است که به صورت حرفه ای و احساسی سینمای ایران و تاریخ ملت ایران را می شناسد و فکر می کنم اگر قرار باشد کسی زندگی کورش را بسازد آن فرد مسعود جعفری جوزانی است.

این تهیه کننده سینما در پایان گفت: زندگی کوروش کبیر را نباید مانند یک کالبدشکافی مورد بررسی قرار داد، کوروش در زندگی ایرانی ها جریان دارد و امیدوارم مسعود جعفری جوزانی بتواند این کتاب را به فیلم بازگرداند.

در این مراسم هنرمندانی چون شهاب حسینی، نیوشا ضیغمی، فریببا متخصص، علیرضا رییسیان، فح الله جعفری جوزانی، لوریس چکناواریان، هارون یشایایی، عبدالکریم یونسی، نیما جعفری جوزانی حضور داشتند.