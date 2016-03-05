به گزارش خبرگزاری مهر، تمام جشنواره هایی که درباره محیط زیست در سراسرجهان برگزار می شوند، شبکه جهانی فستیوال های فیلم سبز هستند. با تلاش های مسئولان اجرایی پنجمین دوره جشنواره بین المللی «فیلم سبز» به منظور ایجاد وجهه جهانی برای این جشنواره، در روزهای اخیر تمام مراحل اداری لازم انجام شد و این جشنواره به طور رسمی به «شبکه جهانی جشنواره های فیلم سبز (GFN: Green Film Network)» پیوست.

نام و مشخصات پنجمین دوره جشنواره و فراخوان آن روی سایت رسمی این شبکه معتبر بین المللی قرار گرفت و بعد از پیوستن جشنواره «فیلم سبز» به این شبکه جهانی، بسیاری از اعضا برای این جشنواره پیام تبریک فرستادند و برای همکاری اعلام آمادگی کردند.

این عضویت منجر به درخواست حضور فیلم های خارجی در بخش بین الملل جشنواره «فیلم سبز» شد و ایران به عنوان تنها نماینده برگزارکننده جشنواره «فیلم سبز» در خاورمیانه شناخته می شود.

با این عضویت از این پس ایران می تواند تعامل فرهنگی بیشتری در زمینه محیط زیست با دیگر کشورهای دنیا داشته باشد. از طرف دیگر راه حضور صنایع سبز و انرژی های نو به ایران باز می شود. همچنین هنرمندان جهانی که سال ها در حوزه محیط زیست فعالیت می کنند، به ایران سفر خواهند کرد و تجربیات خودشان را در کارگاه ها و سمینارهایی که برگزار خواهد شد در اختیار هنرمندان ایرانی قرار خواهند داد.

عضویت در شبکه جهانی جشنواره های فیلم سبز به حضور گردشگران جهانی در ایران کمک بیشتری خواهد کرد. همچنین بعد از عضویت در GFN یونسکو و UNDP (برنامه های توسعه سازمان ملل) از ایران حمایت بیشتری خواهند کرد.

پنجمین جشنواره بین المللی «فیلم سبز» به دبیری فرهاد توحیدی و به همت انجمن تمدن سبز ۲۴ تا ۳۱ اردیبهشت ۹۵ برگزار می شود.