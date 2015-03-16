به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان اردبیل صبح دوشنبه در حاشیه اجرای این طرح تصریح کرد: در قالب این طرح ۷۵۰ هزار تن میوه سیب و پرتقال در بین مردم استان اردبیل توزیع می‌شود.

اصغر پرتوی اردبیل از تدارک ۱۰۷ جایگاه توزیع میوه شب عید در استان خبر داد و گفت: تمامی میوه مورد نیاز جایگاه‌ها شامل ۷۴۱ تن پرتقال و ۵۰۰ تن سیب ذخیره‌سازی شده است.

وی افزود: پراکنش جایگاه های توزیع میوه به شکلی است که در مرکز استان و شهرستان ها دسترسی به چادرهای خرید میوه به راحتی صورت گیرد.

به گفته معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان توزیع با قیمت مصوب دولتی انجام می شود و در خصوص مقدار میوه هیچ کمبودی نداریم.

پرتوی در خصوص قیمت میوه شب عید افزود: هر کیلو میوه پرتقال با ۲۹ هزار ریال و هر کیلو میوه سیب نیز با ۲۵ هزار ریال به فروش می‌رسد.

وی با اذعان به اینکه کیفیت و ماندگاری میوه شب عید بالا است، تاکید کرد: قیمت مصوب به شکلی انتخاب شده است تا خانوارهای با درآمد کم و متوسط نیز قادر به خرید باشند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان از انجام بازرسی های مستمرر از جایگاه های توزیع میوه خبر داد و افزود: بازرسان صنعت و معدن با هرگونه گرانفروشی و کم فروشی برخورد خواهند کرد.

پرتوی خواستار همکاری شهروندان در روند توزیع میوه شد و افزود: شماره تماس ۱۲۴ آماده پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردمی است.