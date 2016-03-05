سفر به لارک، هنگام و هرمز با شناورهای مدرن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه آزاد قشم، مسعود کرباسچی اظهار داشت: به دلیل طبیعت منحصر به فرد جزایر خلیج فارس و استفاده از شناورهای پیشرفته تفریحی، نوروز امسال شاهد تقویت حوزه گردش های دریایی در این جزیره خواهیم بود.

وی با اشاره به راه اندازی نخستین کشتی کف شیشه ای در جزیره قشم ادامه داد: با استفاده از شناورهای پیشرفته تورهای متعدد گشت دریایی یک روزه از مقصد قشم به جزایر هرمز، لارک و هنگام برای ایام نوروز ۹۵ پیش بینی شده است.

کرباسچی افزود: علاقمندان به تفریحات دریایی همچنین می توانند از تورهای گردشگری کشتی هوایی، جت اسکی، پاراگلایدر و بالن هوایی نیز در ایام تعطیلات پایان سال در جزیره قشم استفاده کنند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از بهره برداری سه فروند شناور تفریحی پیشرفته و استاندارد تا پایان سال جاری در این جزیره خبر داد و گفت: در حوزه سفرهای هوایی نیز با افزایش خطوط پروازی به قشم، شرایط سفر به این جزیره آسان شده و این روند نقش مهمی در رشد گردشگری جزیره دارد.

جزیره قشم با داشتن آب و هوای کاملا بهاری، سایت های ویژه گردشگری، سواحل زیبا، بازار مناسب خرید، غذاهای لذیذ آبزیان جنوب و مهمتر از همه خوی میهمان نوازی و میهمان دوستی مردم خونگرم این دیار در طول سال به ویژه ایام نوروز ميزبان انبوه مسافران و گردشگرانی است که از اقصی نقاط میهن اسلامی و کشورهای خارجی راهی این جزیره در جنوب کشور می شوند.