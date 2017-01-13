محمدرضا امامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اغلب ایرلاین‌های خارجی به شرکت فرودگاهها بدهی ندارند و تنها تعداد محدودی از آنها، باید مبالغی را به شرکت پرداخت کنند.

وی ادامه داد: شرکت فرودگاهها، یک فرجه زمانی برای پرداخت بدهی ایرلاین‌های خارجی در نظر می‌گیرد و در صورت عدم پرداخت بدهی در فرجه زمانی تعیین شده، در برنامه پروازی آنها تغییراتی ایجاد می‌کند.

این مقام مسئول اظهار داشت: کشور انگلستان و ایرلاین بریتیش ایرویز، بیشترین میزان بدهی را به شرکت فرودگاهها دارد که البته مذاکراتی با این ایرلاین خارجی، انجام شده است و این ایرلاین اعلام آمادگی کرده که بدهی خود را پرداخت کند.

به گفته امامی، بالا بودن بدهی بریتیش ایرویز به علت تعداد بالای پرواز از آسمان ایران نیست؛ بلکه این ایرلاین در یک مقطع زمانی ۲ ساله صورتحساب‌های خود را به موقع پرداخت نکرده است.

معاون توسعه مدیریت منابع شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، تصریح کرد: بدهی بریتیش ایرویز به شرکت فرودگاهها، ۱۳ میلیون و ۳۷۰ هزار دلار است که برای تسویه حساب از سوی این ایرلاین، فرجه زمانی یک ماهه در نظرگرفته‌ایم و در صورت عدم پرداخت، برنامه پروازی این ایرلاین تعلیق می‌شود؛ البته شرکت فرودگاهها تلاش می‌کند که چنین اتفاقی رخ ندهد.

امامی با اشاره به اینکه تاکنون شرکت فرودگاهها مشکلی در زمینه دریافت بدهی ایرلاین‌های خارجی نداشته است، اضافه کرد: پس از انگلستان، کشور امارات متحده عربی به دلیل زیاد بودن پروزاهای عبوری از آسمان ایران، بیشترین بدهی را به شرکت فرودگاهها دارد.

وی گفت: ایرلاین‌های خارجی به علت دریافت برنامه پروازی باید، مبالغ لازم برای عبور از آسمان ایران را پرداخت کنند؛ به همین دلیل کمترین میزان بدحسابی در ایرلاین‌های خارجی مشاهده می‌شود.