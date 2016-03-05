به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش که با هدف ایجاد جریان مناسب تعاملی و هم‌افزایی فکری و فرهنگی برای رسیدن به فضای مجازی پاک در اسفندماه ۱۳۹۴ برگزار ‌می‌شود، بررسی فرصت‌ها، چالش‌ها و آسیب‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی را از جمله مهم‌ترین اهداف خود اعلام کرده است.

دکترین فضای مجازی پاک و افق‌های آینده، حفظ، تحکیم و صیانت از نهاد خانواده در فضای مجازی، فناوری‌های سلامت فضای مجازی (فناوری درخدمت فضای مجازی پاک)، آسیب‌های فضای مجازی و نحوه تأمین سلامت فضای مجازی، امر به معروف و نهی از منکر و قول سدید در فضای مجازی، نقش رسانه‌ها، اپراتورهای مخابراتی، سمن ها، صنعت و مردم درسلامت فضای مجازی، اوقات فراغت، تفریح و سرگرمی مجازی پاک و راه‌حل‌های جهانی و بین المللی به کار برده شده در تأمین سلامت فضای مجازی از جمله محورهای این همایش هستند.

در این همایش چهره‌هایی چون دکتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، حجه الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی و دکتر علیرضا طالب پور رئیس پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی و جمعی از فعالان این حوزه حضور خواهند داشت.