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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۲۰

همایش ملی فضای مجازی پاک برگزار می‌شود

همایش ملی فضای مجازی پاک برگزار می‌شود

دومین همایش ملی «فضای مجازی پاک» در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش که با هدف ایجاد جریان مناسب تعاملی و هم‌افزایی فکری و فرهنگی برای رسیدن به فضای مجازی پاک در اسفندماه ۱۳۹۴ برگزار ‌می‌شود، بررسی فرصت‌ها، چالش‌ها و آسیب‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی را از جمله مهم‌ترین اهداف خود اعلام کرده است.

دکترین فضای مجازی پاک و افق‌های آینده، حفظ، تحکیم و صیانت از نهاد خانواده در فضای مجازی، فناوری‌های سلامت فضای مجازی (فناوری درخدمت فضای مجازی پاک)، آسیب‌های فضای مجازی و نحوه تأمین سلامت فضای مجازی، امر به معروف و نهی از منکر و قول سدید در فضای مجازی، نقش رسانه‌ها، اپراتورهای مخابراتی، سمن ها، صنعت و مردم درسلامت فضای مجازی، اوقات فراغت، تفریح و سرگرمی مجازی پاک و راه‌حل‌های جهانی و بین المللی به کار برده شده در تأمین سلامت فضای مجازی از جمله محورهای این همایش هستند.

در این همایش چهره‌هایی چون دکتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، حجه الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی و دکتر علیرضا طالب پور رئیس پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی و جمعی از فعالان این حوزه حضور خواهند داشت.

کد مطلب 3573255
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