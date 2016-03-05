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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۵۷

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد:

۱۵ مرکز عرضه میوه شب عید در کهگیلویه و بویراحمد پیش بینی شد

۱۵ مرکز عرضه میوه شب عید در کهگیلویه و بویراحمد پیش بینی شد

یاسوج- رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۱ مرکز عرضه میوه شب عید در مرکز استان، سه مرکز عرضه در شهرستان‌های استان و یک مرکز نیز در دهستانها و بخشها پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی عصر شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه قیمت میوه شب عید با همکاری کمیته راهبردی ۲۴ اسفندماه اعلام می‌شود، افزود: نیازمندی سیب و پرتقال برای شب عید مردم در استان ۷۰۰ تن است.

وی اظهار داشت: نیازمندی مردم استان برای میوه سیب شب عید ۳۰۰ تن و برای پرتقال ۴۰۰ تن است که سیب مورد نیاز مردم از  باغداران استان خریداری و ذخیره شده است.

وی میزان پرتقال خریداری و ذخیره شده را  ۳۰۵ تن عنوان کرد و افزود: پرتقال ذخیره‌سازی شده برای شب عید از نوع والنسیا است که برای اولین بار از تولیدات استان خریداری و ذخیره‌سازی شده است.

گوهرگانی با بیان اینکه زمان توزیع میوه شب عید در شهرستانهای استان از ۲۵ اسفندماه آغاز می‌شود، گفت: در مرکز عرضه میوه شب عید، عرضه گوشت منجمد شب عید نیز انجام می شود.

وی افزود: همچنین در راستای تامین گوشت در تعطیلات عید نوروز ۹۵ نیز ۳۲۰  تن مرغ و گوشت قرمز منجمد ذخیره سازی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قیمت مرغ منجمد را با تاریخ مصرف سه ماه به صورت عمده ۴۵۰۰ تومان عنوان کرد و گفت: این مرغها به قیمت ۴۹۰۰ تومان به دست مصرف کننده می‌رسد و مرغ منجمدی که تاریخ مصرف آن بالاتر از سه ماه است به صورت عمده‌ای ۵۱۰۰ و با قیمت ۵۴۰۰ بین مصرف کنندگان در شهرهای یاسوج و سی‌سخت توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه در سایر شهرستان‌ها به خاطر هزینه کرایه این قیمت ۱۰۰ تومان افزایش خواهد داشت، گفت: همچنین برای شب عید مردم استان ۲۰ تن گوشت گوساله منجمد ذخیره‌سازی شده که قیمت آن به صورت عمده‌ای ۱۹ هزار تومان است و مصرف کننده برای هر کیلو گوشت ۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان می پردازد.

کد مطلب 3573392

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