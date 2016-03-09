به گزارش خبرگزاری مهر، در این روزها که هجمه دینی بر ضد تشیع وجود دارد و بروز و وجود عنصری دست‌نشانده به نام داعش باعث تشویش اذهان عمومی دنیا نسبت به اسلام واقعی شده است، معرفی شخصیت سلمان فارسی، صحابی صادق نبی مكرم (ص) كه مورد احترام همه فرق اسلامی است، می‌تواند بسیار مؤثر و راهگشا باشد.

همایش «سلمان میعادگاه ادیان» با عنوان فرعی «اندیشه، اصلاح و تمدن» در مدائن عراق برگزار شد.مقالات متعددی به دبیرخانه همایش ارسال شده است. علاوه بر آن تعدادی از مقالات برگزیده به صورت سخنرانی در این همایش ارایه شد. نمایندگان سفارت و رایزنی فرهنگی ایران در عراق، سران قبایل، مذاهب و فرق و ادیان مختلف عراق، از جمله شركت‌كنندگان در این همایش بودند.

در اين همايش سخنرانان از ادیان و مذاهب مختلف در مورد شخصیت والای صحابی رسول مکرم اسلام (ص) مطالبی را بیان کردند و همچنین مداحان اهل بیت (ع) در مظلومیت این صحابی عظیم‌الشأن مدیحه‌سرایی كردند.

سلمان فارسی در دوران حیات پیامبر (ص) از یاران بزرگ و مورد علاقه ایشان بود تا جایی که پیامبر (ص) درباره‌اش فرمود: «سلمان از ما اهل‌بیت (ع) است». مقبره این صحابی پیامبر (ص) در شهر مدائن واقع در جنوب بغداد قرار دارد.