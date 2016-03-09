«شناخت عوامل نمایش» به چاپ دهم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، کتاب «شناخت عوامل نمایش» نوشته ابراهیم ملکی به تازگی توسط انتشارات سروش به چاپ دهم رسیده است.

شناخت عوامل نمایش که نگاهی اجمالی بر فرایند پیدایی نمایش و بررسی جامع اصول و مبانی متون نمایشی است با هدف گسترش هنر بخصوص هنر سینما نوشته شده است. با توجه به ارتباط بین تکنیک و معنا در یک متن نمایشی که لازمه یکدیگر هستند، مطالب این کتاب بیشتر ناظر بر جنبه های تکنیکی کار نمایش است. تکنیک های گفته شده در این اثر نیز در چهارچوب نمایش به شیوه دراماتیک و ارسطویی آن پاسخگوی مسائل می تواند باشد و در نمایش هایی که خارج از این محدوده باشد، ممکن است از جهاتی چند، در این دستگاه با پاسخی قانع کننده روبرو نشود.

مباحث این اثر که به آناتومی یک اثر دراماتیک توجه دارد، در نهایت به تشریح و کاربرد هر یک از عناصر آن می پردزاد و ضمن تبیین علت پدید آمدن پاره ای از معایب تکنیکی، راه اصلاح آن ها را پیشنهاد می کند. کتاب شناخت عوامل نمایش نارسایی های ناشی از ساختار نمایشی و شخصیت پردازی یک اثر دراماتیک را برطرف می کند بدون آن که در مفاهیم ارائه شده از طرف خالق اثر تغییر چندانی بدهد.

شخص بازی، حرکت، مکالمه و ساختار نمایشی و یا عناصر کیفی نمایش چهار بخش اصلی این کتاب است که هر بخش حاوی زیرمجموعه های موضوعی است.

چاپ دهم این کتاب، با ۲۴۷ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۲۰ هزار ریال منتشر شده است.