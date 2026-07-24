به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس، وزارت بهداشت فلسطین در کرانه باختری اعلام کرد که تعداد شهدا در روستای تل در جنوب غرب نابلس در پی حمله صهیونیست ها به چهار نفر افزایش یافت و چهار نفر هم زخمی شدند که حال سه نفر از آنان وخیم است.

وزارت بهداشت فلسطین افزود: تعداد شهدا در کرانه باختری از ابتدای سال به ۸۶ نفر افزایش یافته که ۲۱ نفر از آنها بر اثر تیراندازی شهرک نشینان به شهادت رسیده اند.

از سوی دیگر، اورژانس رژیم صهیونیستی اعلام کرد در حمله نزدیک شهرک حفات گلعاد در کرانه باختری، یک اسرائیلی که نگهبان این شهرک بود کشته شد و سه نفر دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل در پی این حادثه، ورودی‌های شهر نابلس در کرانه باختری را بسته است.

ارتش اشغالگر اعلام کرد: ما نیروهایی را به شهرک حفات گلعاد اعزام کرده‌ایم. فلسطینی‌ها سلاح یک نگهبان را به دست آورده و به سمت اسرائیلی‌ها در نزدیکی حفات گلعاد تیراندازی کرده‌اند. ما شهر نابلس و روستای تل در کرانه باختری را محاصره کرده‌ایم.

بزالل اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل هم در این باره گفت: از ارتش می‌خواهم با قدرت علیه هر روستای فلسطینی که عملیات از آن انجام می‌شود و روستاهای اطراف آن اقدام کند تا حاکمیت را اعمال کند. ساکنان شهرک حفات گلعاد محافظان دولت اسرائیل هستند و ما به حمایت از آنها ادامه خواهیم داد.