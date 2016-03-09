مشارکت ۶۵ میلیاردی مردم برای ساخت و تجهیز مراکز درمانی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح ۵۰ تخت مراقبت های ویژه در لرستان همزمان با سراسر کشور اظهار داشت: بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد ۲۶۰ تختخواب دارد که به زودی به ۴۰۰ تخت افزایش خواهند یافت.

وی به افتتاح ۵۰ تخت مراقبت های ویژه طی امروز در این بیمارستان اشاره کرد و بیان داشت: ۳۸ تخت از این تخت ها برای حوزه اطفال و کودکان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه هزینه راه اندازی و تجهیز هر تخت مراقبت های ویژه بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان است، ادامه داد: برای راه اندازی این ۵۰ تخت حدود ۲۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

ساکی با اشاره به اینکه رسیدگی به امور بیمارستانی امری حیاتی و مرتبط با جان انسان است، تصریح کرد: صبر کردن برای اعتبارات قطره چکانی دولتی در این عرصه کار درستی نبوده و نباید منتظر این اعتبارات باشیم.

وی با بیان اینکه در تمام شرایط تخت های مراقبت های ویژه بین ۹۸ تا ۱۰۰ درصد اشغال هستند، افزود: تمام بیمارستان های استان در حال گسترش هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اینکه تاکنون ۶۵ میلیارد تومان مردم در ساخت و تجهیز مراکز درمانی مشارکت داشتند، خاطرنشان کرد: قرارداد وزارت بهداشت با قرارگاه خاتم الانبیا(ص) گام بزرگی است که وزیر بهداشت ۵۰ درصد هزینه ساخت مراکز درمانی را متقبل شدند که در استان برآورد ما ۱۰۰ هزار مترمربع است.

ساکی به توسعه هزار و ۲۰۰ متری بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد اشاره کرد و یادآور شد: درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی این بیمارستان به‌زودی به ساختمان استانداری منتقل شده و فضای بیمارستان بازتر خواهد شد.

وی به افتتاح آی سی یو بیمارستان شهید رحیمی پس از تعطیلات نوروزی اشاره کرد و بیان داشت: به جرات می توان گفت این آی سی یو شیک ترین و عالی ترین آی سی یو در سطح کشور خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه بخش شیمی درمانی این بیمارستان تا اردیبهشت ماه سال آینده راه اندازی خواهد شد، ادامه داد: تاکنون هشت تخت شیمی درمانی در استان داشتیم که با افتتاح این بخش که توسط خیرین سلامت در فضای ۲۰۰ متری ساخته شده بیش از ۲۰ تخت دیگر اضافه خواهد شد.

ساکی تصریح کرد: از ۱.۵ سال گذشته تاکنون بیش از هزار و ۵۰۰ نیروی جدید استخدام کردیم.