توزیع گوشت مرغ در بازار همدان/فعالیت گشت های بازرسی در ایام نوروز

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضاشجاعی ظهر چهارشنبه در کارگروه تنظیم بازار شهرستان همدان بابیان اینکه شبکه توزیع گوشت مرغ به طور منظم فعالیت خود را انجام می دهد و برنامه ریزی ها در این زمینه انجام شده است، بیان کرد: توزیع گوشت مرغ گرم به طور منظم انجام خواهدشد.

وی بابیان اینکه ذخیره سازی مرغ دولتی مناسب بوده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، عنوان کرد: نگرانی در خصوص توزیع مرغ گرم در شب عید نخواهیم داشت و از ۱۵ اسفند مانور نظارتی بازار آغاز شده و تا ۲۰ فروردین ادامه خواهد داشت.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان بابیان اینکه در ایام تعطیل گشت های بازرسی فعال خواهندبود، افزود: توزیع میوه برعهده تعاونی جهاد کشاورزی است و صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز آماده نظارت و کنترل بر قیمت است و بر همین مبنا قیمت کالاهای مرغ، شکر و گوشت اعلام شده و توزیع خواهدشد.

وی بابیان اینکه ذخیره مواد غذایی در نظر گرفته شده مناسب است، اظهار داشت: در این زمینه مشکلی نخواهیم داشت و چنانچه شوک قیمتی در بازار وارد شود سریع وارد عمل خواهیم شد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان بابیان اینکه فروش سیار گوشت مرغ آغازشده است، بیان داشت: باید مدیریت لازم برای توزیع کالاها به خصوص میوه شب عید وجود داشته باشد تا مشکلی به وجود نیاید.

شجاعی بابیان اینکه سرعت کار مبادلات باید بالا رود تا شهروندان با مشکل مواجه نشوند، گفت: باید قیمت را به کف برسانیم تا مشکلات و ضریب خطای غرفه داران کاهش پیدا کند.

وی در ادامه به قیمت برخی کالاها در سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: قیمت لوازم خانگی در سال جاری شش و هفت دهم درصد افزایش داشته است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان بابیان اینکه برنج و ماکارونی نیز ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته اند، بیان داشت: علت افزایش قیمت ماکارونی آزاد سازی آرد بوده است.

وی بابیان اینکه قیمت شیر پنج و هفت دهم درصد در سال جاری افزایش داشته است، گفت: قیمت روغن ثابت مانده و تغییری نداشته است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در ادامه بابیان اینکه قیمت میوه و تره بار۲۰ درصد، حبوبات ۳۴ درصد، چای شش درصد، نوشابه چهار درصد، مواد شیمیایی و پتروشیمی دو درصد و کود های شیمیایی چهار و دو دهم درصد افزایش داشته اند، بیان کرد: تغییر قیمت ملزومات خودرو منفی ۱۰ درصد بوده است.

شجاعی بابیان اینکه قیمت تخم مرغ نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است، بیان داشت: میانگین قیمت متغیر افزایشی گوشت ۲۰ درصد بوده که ۴۰ درصد آن در سوسیس و ۷۰ درصد در کالباس بوده است.