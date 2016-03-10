كتاب «اخلاق گفت و گو» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، كتاب «اخلاق گفت و گو» اثر حجت الاسلام علی محمد حسین زاده، عضو هیأت علمی گروه اخلاق پژوهشکده نظام های پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به چاپ رسید.

این پژوهش، نتيجه تلاش علمی حجت الاسلام علی محمد حسین زاده بوده که در گروه اخلاق پژوهشگاه سامان يافته؛ و به تازگی راهی بازار شده است.

اين اثر از پنج فصل به شرح زیر تشکیل شده است.

فصل اول: کلیات

فصل دوم: مبانی اخلاق گفت و گو

فصل سوم: اصول عام اخلاقی گفت و گو

فصل چهارم: ارزش ها و آداب اخلاقی گفت و گو

فصل پنجم: آفات و آسیب های اخلاقی گفت و گو

نویسنده در بخشی از پژوهش خود چنین نوشته است که:

از مهم‌ترين نعمت ‌هاي خداوند بعد از تعليم قرآن و آفرينش آدمي، آموختن بيان است. بيان گرچه از نظر مفهومي، معناي گسترده ‌اي دارد و به هر چيزي گفته مي‌ شود كه مبين و آشكاركننده باشد، اما مصداق مهم آن سخن گفتن است. البته بايد توجه كرد كه هر سخن ‌گفتني هم بيان نيست؛ بيان، چيزي فراتر از تكلم يا اداي كلمات است؛ جانوران نيز از طريق مبادله علائم صوتي و تصويري با هم گفت ‌و گو مي‌ كنند، اما اين علائم بسيار محدود، گنگ و مبهم است؛ درحالي‌كه بيان به صورت گسترده و نامحدود در اختيار انسا‌ن ‌ها قرار دارد؛ زيرا خداوند قدرت فكري لازم را براي سخن ‌گفتن به آنان بخشيده است.

از سوي ديگر، انسان موجودي اجتماعي است و ارتباط با ساير آدميان از نيازهاي او محسوب مي‌ شود. يكي از عام‌ ترين و مهم ‌ترين شكل اين ارتباط، ارتباط زباني يا گفت ‌و گوست. تأثير و نقش گفت ‌و گو در ساماندهي و شكل جامعه به‌ گونه‌اي است كه اگر ما يك گفت ‌و گوي سالم و مطلوب را به شکل الگو و مدلي كارآمد ارائه دهيم، مي توانيم اوصاف و فضايل جامعه انسانيِ نمونه را بشناسيم و به مردم بياموزيم كه چگونه در زندگي اخلاقي انساني داشته باشند.

بيان يك گفت ‌و گوي سالم و نتيجه ‌بخش بستگي به تبيين پيش ‌نيازها، اصول و ارزش‌ هاي اخلاقي آن دارد كه از مهم‌ ترين بخش ‌هاي اخلاق كاربردي در دانش اخلاق است. اين نوشتار تلاش دارد، گامي در اين عرصه بردارد و با تبيين اخلاق گفت ‌و گو، مدل و الگوي گفت ‌و گويي سالم و مؤثر را ارائه دهد.

گفتني است كتاب "اخلاق گفت و گو" به قلم حجت الاسلام و المسلمين علی محمد حسین زاده، با قيمت ۳۰۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ و در اختيار مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به نشانی www.poiict.irمراجعه کنند.