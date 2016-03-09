به گزارش خبرگزاری مهر، عباس میرزاکریمی، محیط‌بان دماوند، در نامه سرگشاده‌ای به «لاهوتی» نائب رییس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس و نماینده لنگرود از مخالفت نمایندگان با کلیات لایحه ارزیابی زیست محیطی ابراز تاسف کرده است.

این محیط‌بان در نامه خود که رونوشتی از آن را برای خبرگزاری مهر ارسال کرده به سخنان تاریخی مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفندماه سال گذشته اشاره کرده است که در آن بر پیوست زیست‌محیطی پروژه‌های بزرگ تاکید شده بود.

وی همچنین به اصل ۵۰ قانون اساسی که حفاظت از محیط زیست را وظیفه‌ای همگانی شمرده اشاره کرده و در پایان با یادآوری شهادت ۱۱۶ محیط‌بان خدوم کشور، خطاب به محیط‌بانان شهید ابراز شرمندگی کرده است.

بخشی از متن نامه سرگشاده عباس میرزاکریمی، محیط‌بان دماوند به شرح زیر است:

در این نامه آمده است، نطق مخالفت جنابعالی و خالی از نظر کارشناسی شما با لایحه ارزیابی زیست محیطی در مجلس باعث تأسف جامعه محیط زیست ایران و به ویژه برای حافظانش از جمله محیط بانان یگان حفاظت محیط زیست که این حقیر هم افتخار آن را دارم شده است که یقیناً با اظهارنظرهای قبلی جنابعالی در خصوص حفظ محیط زیست متناقض و از یک بام و دوهوا بودن آن محرز است که اساس اظهارات شما خلاف مبانی فقهی و کارشناسی است که جای پاسخ سوالأت ذیل برای تنویر افکار عمومی ضروری به نظر می رسد.

در این نامه آمده است، فرمایشات مقام معظم رهبری در اسفند ماه سال ۹۳ (هفته درختکاری) حجت را بر تمامی مسئولین و مردم و به ویژه منتخبین خانه ملت در خصوص جرم انگاری محیط زیست تمام کرد و در این مورد کاملا شفاف فرمودند و اگر فراموش کرده اید مرور بفرمائید. اگر دانسته این مخالفت را نموده اید برای اینجانب این سوال است. با رجوع به فرمایشات مقام معظم رهبری در ۱۷اسفند ۹۳ نکات مهمی قابل ذکر است از جمله: «پروژه های عمرانی پیوست زیست محیطی داشته باشد» و «محیط زیست منتصب به این جناح و آن جناح نیست و یک موضوع ملی است»

در ادامه این نامه آمده است: وظیفه ذاتی و قانونی شما در فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار خانه ملت، حفاظت از محیط زیست است نه مخالفت با آن! آیا در موضوع ما نحن فیه با اهداف و قانون‌گذاری به نفع محیط زیست به وظایف خود عمل نموده اید؟

همچنین در این نامه این سئوال مطرح شده است: آیا جنابعالی به خاطر دارید که یگان حفاظت محیط زیست ایران بیش از ۱۱۶محیط بان شهید و بیش از ۳۱۱ جانباز را در صیانت از عرصه های طبیعی و حیات وحش تقدیم نموده است؟ آیا این شهدا فرزندان این نظام و مملکت اسلامی نیستند؟ تکلیف خود در میثاق با آرمانهای شهدا و ایثارگران را انجام داده اید؟ محیط بانان شهید شرمنده ایم!

در پایان نامه از لاهوتی خواسته شده که سوالات مشروحه را برای تنویر افکار عمومی پاسخ دهد.