۱۰۲ دستگاه دوربین برای پایش جاده های لرستان تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی چغلوند شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه حمل و نقل و ایمنی سوانح رانندگی با اشاره به اینکه ۹۶ دستگاه خودرو فعال در ایام نوروز در جاده ها مستقر می شوند، اظهار داشت: همچنین ۱۰۲ دستگاه دوربین سیار سرعت خودروها در جاده های استان را بررسی می کنند.

وی با بیان اینکه برای نوروز امسال یک برنامه مدون و دقیق تهیه کرد ایم، تصریح کرد: شرکت حمل و نقل و پایانه های استان نیز ۳۰ دستگاه دوربین نظارتی را در جاده ها نصب کرده اند.

رئیس پلیس راه استان لرستان با تاکید بر اینکه همه خودروهای پلیس راه استان تعمیر شده و برای نظارت بر جاده ها و روند عبور و مرور ها به کار گرفته می شوند، افزود: حداقل ۱۵ دستگاه خودرو دیگر برای کنترل جاده های اصلی استان نیاز داریم.

سرهنگ چغلوند با اشاره به اینکه ۷۳ درصد تصادفات در جاده ها رخ می دهد، گفت: برنامه ریزی ها برای محدودیت حرکت کامیون ها و تریلرها در ۲۸ و ۲۹ اسفند ماه، ۱۲ و ۱۳ فروردین ماه صورت گرفته است.