خودکفایی ایران در محصولات مشتق از پلاسما

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر پورفتح اله در مراسم امضای تفاهمنامه با مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، از متمرکز شدن جمع آوری پلاسما توسط سازمان انتقال خون خبر داد و افزود: مقرر شده است سازمان انتقال خون با ورود به بحث گردآوری پلاسما تولید این محصول را به ۶۰۰ هزار لیتر برساند.

وی تاکید کرد: هم اکنون غیر از فاکتور ۸ انعقادی در بقیه محصولات مشتق از پلاسما به خودکفایی رسیده ایم و نیازی به واردات نداریم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران افزود: طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، ایران و برزیل دو کشور شاخص در پالایش قراردادی پلاسما هستند.

پورفتح اله همچنین گفت: سالانه ۹۰ میلیون پلاسما ی مازاد در دنیا وجود دارد که اگر وارد چرخه پالایش قرادادی شود، نیاز کل دنیا به محصولات مشتق از پلاسما تامین می شود.

وی ادامه داد: طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، ایران در سال ۲۰۱۱ موفق شد ۱۱ میلیون دلار از محل پالایش قراردادی پلاسما صرفه جویی کند.

پورفتح اله افزود: بر مبنای محاسبات ما هم اکنون ۱۷ میلیون دلار از این نوع پالایش پلاسما صرفه اقتصادی نصیب کشور شده است.

مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران از توافق با دکتر عبدالله نماینده سازمان جهانی بهداشت در منطقه امرو برای پالایش قراردادی پلاسمای منطقه توسط ایران خبر داد و گفت: هم اکنون با توجه به تجربیات ایران در این زمینه و موقعیت ممتاز فنی و پژوهشی سازمان، این آمادگی در کشورهای منطقه وجوددارد تا به محض راه اندازی پالایشگاه در ایران وارد قرارداد پالایش پلاسما شوند.

پورفتح اله در مورد تولید پلاسمای ضد هاری و سایر پلاسماهای مشابه در کشور گفت: این ظرفیت تولید در ایران وجود دارد ولی نهادی برای ضمانت محصول تولیدی وجود ندارد به همین دلیل ما نیز آمادگی داریم وارد عرصه پالایش قراردادی و تهیه این نوع محصولات با برندهای معتبر بین المللی شویم و با منبع پلاسمای داخلی نیاز داخل را تامین کنیم و بدیهی است ضمانت کیفیت محصول را نیز خود شرکت پالایشگر بر عهده می گیرد.

وی تحلیل جغرافیای بیماری های منطقه را بسیار مهم دانست و افزود: با همکاری سازمان انتقال خون و مرکز مبارزه با بیماری ها، گنجینه بزرگی از اطلاعات بیولوژیک متکی بر ایمنو گلوبولین موجود در پلاسمای گرد آوری شده اهدایی تهیه می شود.